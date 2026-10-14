"La cancha de El Campín sí sirve, pero hay que dejarla quieta unos quince días, sin conciertos"

Este miércoles, uno de los temas controversiales en nuestro país tuvo que ver con el debate abierto que quedó por la cancelación del partido Millonarios vs. Once Caldas, de la fecha 13 de la Liga Betplay II del fútbol colombiano, debido a las malas condiciones en las que se encuentra la gramilla del estadio El Campín, en Bogotá. Esto debido a un levantamiento y mantenimiento de la misma, posterior a un par de conciertos de BTS en los primeros días del mes de octubre.

Aunque ya se han dado las explicaciones del caso de la firma Sencia, que administra el escenario deportivo, y también de Daniel García, director del IDRD; en Gol Caracol consultamos con el representante de una firma diferente a Equiver, encargada de cuidar y mantener la cancha de El Campín; para ahondar sobre el tema.

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"Lo que digo lo hago a la distancia y solamente con conocimiento de los videos y fotos de los medios. Así, la intención estaba bien encaminada, pero es que los tiempos no les daban. Eso no se puede jugar ya, hay que tener plazos. Esto es un ciclo que se debe respetar. Es como sembrar una planta a la que hay que darle tiempos. En el caso del estadio trajeron la grama de otro lado, el Parque La Floridad, y hay que esperar que coja bien", explicó Javier Beltrán, de Mazonver SAS, quien lleva trabajando más de 20 años en este campo y que hizo labores en el pasado en el estadio La Independencia, de Tunja, durante un tiempo en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol y actualmente con la Liga de Bogotá.

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Beltrán siguió con su relato y consideró que "en este caso se debió tener un cultivo bien preparado, sobre arena como exige la Conmebol. Ese pasto cultivado llevarlo allá a El Campín. Acá sacaron grama del Parque La Florida y la pusieron en el estadio y no sé qué les pasó a los encargados. Ellos saben que es importante el tiempo, el tratamiento y el riego".



Hoy los pronósticos no son los mejores para el uso del escenario deportivo de Millonarios y Santa Fe en lo que resta de la Liga II, más si se tiene en cuenta que se tienen programados ocho conciertos, desde ahora y hasta el mes de diciembre de 2026.

Gol Caracol consultó a un experto en mantenimiento de canchas sobre la polémica en El Campín. Archivo Particular

Ante esos compromiso multipropósito del estadio y pensando en la gramilla, Beltrán acotó que "la cancha sí sirve, hay que dejarla quieta unos quince días, para hacerle todo el tratamiento requerido. Y bueno, si hacen los conciertos, pues nuevamente queda la gramilla para levantar y poner una nueva. Eso depende del maltrato que tengan. Yo, en la antigua sede de Millonarios, en el norte de Bogotá, alquilaba para el Stereo Picnic, pero sabía que después tocaba parar las canchas y darles su tratamiento".