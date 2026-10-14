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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Se cancelará en las próximas horas", Dimayor alista la suspensión de Santa Fe vs. Jaguares

"Se cancelará en las próximas horas", Dimayor alista la suspensión de Santa Fe vs. Jaguares

El partido entre Santa Fe y Jaguares está al borde de la suspensión. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, confirmó en 'Noticias Caracol' que habrá una inspección y luego se dará el veredicto final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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El estado de la gramilla del estadio El Campín.
El estado de la gramilla del estadio El Campín.
Foto: Colprensa

El tema del momento en el fútbol profesional colombiano es el mal estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, y por ese motivo, el compromiso entre Millonarios y Once Caldas pactado para la noche del martes anterior tuvo que ser aplazado. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, habló en exclusiva con 'Noticias Caracol' sobre este tema, además de indicar qué va a pasar con el juego de Santa Fe contra Jaguares, programado para este jueves 15 de octubre.

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"Sí, claro. Está programado el partido Santa Fe vs. Jaguares. Vamos a hacer una revisión al terminar la mañana, pero estoy casi seguro de que tampoco se podrá realizar el partido", indicó Zuluaga.

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Al ser contrapreguntado si el partido de mañana (jueves) desde ya puede quedar cancelado en las próximas horas, el máximo dirigente de la División Mayor del Fútbol Colombia complementó que "sí, inmediatamente hagamos la visita que tenemos programada en la horas de la mañana".

Cancha del estadio El Campín.
Cancha del estadio El Campín.
Foto: Colprensa

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Otras declaraciones de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor:

- ¿Nos puede describir las condiciones en las que estaba la cancha de El Campín?

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"Sí, las imágenes fueron tomadas en vivo y en directo, y se demuestra de que realmente el césped no pegó, estaba superpuesto sobre el piso, pero no tenía adhesión al piso, al suelo. Por consiguiente, en cualquier momento con alguna jugada que un jugador fuera y presionara la gramilla, pues esto se iba a levantar y ahí era muy peligroso una lesión".

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- ¿Ustedes qué opinan de que esencia maneje el estadio El Campín?

"Lo estamos opinando hace dos años. Estamos diciendo que no estamos de acuerdo con las decisiones que se han tomado, que no estamos de acuerdo con que se privilegien los conciertos, que de aquí a diciembre hay siete conciertos programados, o sea, que fútbol no podrá haber en esa cancha. Incluso, en las finales hay un concierto de Karol G programado. Entonces, realmente los equipos de Bogotá no tienen estadio donde jugar en este momento".

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