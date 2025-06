Omar Fernández Frasica rompió en llanto, tras ser campeón con Santa Fe de la Liga BetPlay

Al terminar el partido de la final de vuelta de la Liga BetPlay I-2025, Omar Fernández Frasica no escondió su alegría y llanto tras saber que se coronaba campeón con Santa Fe, que venció sobre los últimos minutos 1-2 a Medellín.Unos de los protagonistas del equipo 'cardenal' fue de los más emocionados tras el pitazo final, y no escondió el llanto dentro del campo de juego, y tras recibir el premio al jugador más rápido del partido, dejó algunas declaraciones con sus ojos llorosos.

"No tengo palabras, fue un gran esfuerzo es la fe de este quipo y el apoyo de la hinchada no tiene precio. No tengo palabras para describir este momento", inició diciendo Fernández Frasica a la transmisión oficial del fútbol colombiano.

Además, dijo lo que representa este título en lo personal: "Ahorita celebrar gracias al esfuerzo de los compañeros, estando once en la cancha y los que no, todos hicimos un esfuerzo, pero al final estoy muy contento y el grupo porque se lo merece", precisó.

Publicidad

Omar Fernández Frasica le dedicó este triunfo a sus seres más queridos: "A mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Cuando yo era pequeño jugaba y me imaginaba algo como esto, hoy darles la estrella a esta gran hinchada es algo muy especial. Hoy se vale llorar totalmente, es una felicidad muy grande", concluyó el jugador del 'león'.

🔴🦁 “No tengo palabras, el corazón, la garra, el esfuerzo. Esto no tiene precio. Darles una estrella es de película”, Omar Fernández Frasica, jugador de Santa Fe.#SantaFeCampeón pic.twitter.com/lJsHmpET1n — Win Sports (@WinSportsTV) June 30, 2025

Frasica es ejemplo afuera de la cancha

Hace algunos días, el exjugador de Santa Fe, Luis Carlos Arias, se refirió a la importancia del número '8' en el rojo capitalino.

Publicidad

"Me identifico con Omar Frasica, a mí me gustaba correr como lo hace él, yo era luchador así como él, DIM es un equipo que tiene más la pelota y no es tan físico, lo contrario a Santa Fe, pero no sé de dónde corre tanto este muchacho, tiene muchos pulmones", destacó Arias.

Santa Fe logró su decima estrella

Luego del empate a ceros en el partido de ida en el estadio El Campín de Bogotá, Santa Fe viajó a Medellín con la ilusión de darle el título a su hinchada, donde logró darle vuelta al marcador en el Atanasio Girardot tras ir perdiendo desde antes de la primera hora de juego.

Con los goles de Santiago Mosquera yHugo Rodallega, los dirigidos por Jorge Bava sumaron el tan anhelado trofeo que les fue esquivo por varios años.