Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "El nuevo técnico de Millonarios debe venir rápido, tener mentalidad de ser campeón"

"El nuevo técnico de Millonarios debe venir rápido, tener mentalidad de ser campeón"

En medio de la crisis de Millonarios, que vio la partida del DT David González, este jueves aparecieron Enrique Camacho, Ricardo Pérez y Macalister Silva, quienes dieron la cara ante las críticas de los hinchas.