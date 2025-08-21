"El nuevo técnico de Millonarios debe venir rápido, tener mentalidad de ser campeón"

"El nuevo técnico puede ser colombiano o extranjero, pero debe tener una serie de prioridades. Importante la rapidez y velocidad para que llegue el técnico porque el campeonato pasa rápido. La carpeta es muy ligera aún, muchos nombres, pero poco estudio. No hemos tomado ninguna decisión". Esas fueron las palabras de Enrique Camacho, presidente de Millonarios, en rueda de prensa de este jueves, en la que se analizó la crisis deportiva desatada tras la derrota 1-2 frente a Unión Magdalena y los caminos a seguir después de la salida del entrenador David González.

Camacho dio la cara, estuvo acompañado por el gerente Ricardo 'Gato' Pérez y por el capitán Macalister Silva, y respondió una extensa serie de preguntas de los periodistas. Acá las declaraciones más relevante del máximo dirigente de los 'embajadores'.

Hernán Torres es opción

"La carpeta es muy ligera aún, muchos nombres, pero hemos poco estudio. No hemos tomado ninguna decisión, la condición es que tenga las cualidades para manejar un equipo como Millonarios".

El DT interino

"Será el profesor Carlos Giraldo, quien conoce el modelo que han implementado el cuerpo técnico del profesor González, se encuentra muy familiarizado con la situación actual del equipo".

Las últimas horas

"Naturalmente no teníamos el tema de buscar un futuro técnico, se estaba apoyando el trabajo del profesor González, siendo su soporte, no teníamos identificado a ningún técnico, se esperaba que el equipo se recuperara, pero no se logró. Estamos evaluando con calma, pero con velocidad. Decidir quién oriente el equipo, para darle gusto a nuestra hinchada y hacer esfuerzos de ser finalistas".

El DT que buscan

"El entrenador que venga debe tener su manera de jugar, lo que queremos es ganar títulos. Y por eso tiene que comprometerse a ganar partidos y a ganar títulos, que es lo que todos queremos. A veces se logra, a veces no".

Su cargo como Presidente

"Al hincha le decimos que tiene la capacidad de exigir, mi cargo siempre ha estado a disposición, la renuncia ha estado encima del escritorio, pero no se me ha aceptado la renuncia. El lunes tenemos Junta Directiva, presentamos informes, analizamos la gestión y será la Junta la que tome las decisiones".

