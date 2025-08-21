Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En video, hinchas de Millonarios volvieron a casa descalzos tras lanzar zapatos; los donarían

En video, hinchas de Millonarios volvieron a casa descalzos tras lanzar zapatos; los donarían

La particular escena se vio afuera del estadio El Campín y en diferentes calles de Bogotá luego de la derrota del conjunto azul en condición de local.

Hinchas de Millonarios lanzaron zapatos como protesta a su propio equipo.jpg
Montones de zapatos quedaron en el estadio El Campín.
Foto: @AndresMagri.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 21, 2025 12:26 p. m.