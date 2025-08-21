En video, hinchas de Millonarios volvieron a casa descalzos tras lanzar zapatos; los donarían

Millonarios perdió 1-2 frente al Unión Magdalena, último equipo de la tabla del descenso, en partido pendiente de la primera fecha de la Liga Betplay-II y quedó en el fondo de la clasificación con un punto de 18 posibles.

El resultado hizo que el entrenador antioqueño David González fuera separado de su cargo y que parte de los aficionados del conjunto ‘embajador’ protestaran de diferentes formas, motivo por el que las acciones se debieron detener por algunos minutos.

Inicialmente, se escucharon cánticos y se vieron pancartas de protesta hacia los manejos del club. Sin embargo, lo más llamativo ocurrió cuando montones de zapatos empezaron a caer desde la tribuna norte.

Se trataba del calzado portado por los aficionados de ese sector, que se coordinaron para pedir con su gesto que los responsables de Millonarios se pusieran en sus zapatos y enderecen el rumbo del equipo, que está al borde de la eliminación a pesar de que le faltan 14 fechas.

En consecuencia, afuera del recinto deportivo se vieron a diferentes fanáticos caminando en medias hacia sus casas. De hecho, algunos de ellos siguieron protestando en la avenida NQS, al frente del sector occidental de El Campín, luego del pitazo final.



Hinchas de Millonarios, descalzos a casa tras lanzar zapatos; los donarían

En diferentes videos que circulan en redes sociales se pudo apreciar la manera en la que los seguidores del elenco azul debieron caminar hacia sus lugares de residencia después de haberse despojado de su calzado en el estadio.

Y aunque el frío de la noche era intenso, por fortuna para ellos, no llovió y al menos no mojaron sus pies en el difícil camino de regreso.

Entre tanto, uno de los voceros de la barra que protagonizó el hecho manifestó en Blu Radio que los zapatos serán puestos a disposición de causas sociales, como donaciones, en caso de que las autoridades así lo determinen, ya que muchos estaban en buena condición.

Acá, los videos respectivos:

Ahora, Millonarios será dirigido de manera interina por el exfutbolista antioqueño Carlos Giraldo, que fue encargado del plantel profesional mientras es nombrado un timonel en propiedad.

Resta esperar si con el cambio de estratega también aparecen los resultados positivos para el bando capitalino, que tendrá un duró examen el sábado 23 de agosto, cuando deberá recibir a Junior de Barranquilla, líder invicto del campeonato, a las 8:30 de la noche.

Hasta el momento, no se han anunciado medidas de seguridad especiales para esa contienda y todavía no se sabe si habrá más lanzamiento de zapatos en caso de otro marcador adverso.