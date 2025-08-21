Bayern Múnich vs. RB Leipzig, EN VIVO; hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Bundesliga

El Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz, abre mañana la Bundesliga alemana con un partido en casa ante el RB Leipzig como claro favorito al título aunque con algunas dudas debido a lo corto de la plantilla que ha llevado a que algunos jugadores, Harry Kane y los capitanes Manuel Neuer y Joscua Kimmich, hayan expresado cierta preocupación.

La frase clave la pronunció Kane, después del triunfo en la Supercopa ante el Stuttgart, cuando dijo que rara vez había jugado en un equipo con una plantilla tan pequeña. A él siguieron Neuer y Kimmich que afirmaron que esperaban que los responsables hicieran algún movimiento en el mercado de fichajes.

Hora y dónde ver EN VIVO, Bayern Múnich vs. RB Leipzig

Luis Díaz celebró gol y título con Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania. Foto oficial del Bayern Múnich

Por la primera fecha de la Bundesliga, Bayern Múnich enfrentará a RB Leipzig en el Allianz Arena este viernes 22 de agosto. El compromiso está programado para la 1:30 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por 'ESPN' y 'Disney+',

Con respecto a la temporada pasada se han marchado Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller y Joao Palihnha. A ello se agrega el hecho de que Jamal Musiala, tras una grave lesión, no volverá antes de finales de año. Contra el Leipzig, tampoco podrán estar Hiroki Hito ni Alphonso Davies, en rehabilitación tras sendas lesiones.

Frente a esa lista de salidas o ausencias están las llegadas de Luis Díaz, Tom Bischof y Jonathan Tah. Se podría agregar el nombre de Lennart Karl, un extremo de 17 años que viene de la cantera y es visto como promesa.

"Elegí al Bayern porque mis objetivos, mis metas por cumplir todavía son grandes", dijo el exjugador del Junior de Barranquilla en su presentación con el 'Rekordmeister'.

El primer equipo del Bayern tiene con qué enfrentar los desafíos, como mostró en los partidos de pretemporada y en la Supercopa, pero en algunas posiciones las posibilidades de rotación son escasas o nulas.

El Leipzig, por su parte, viene de una temporada desastrosa y se quedó fuera de todas las competiciones europeas por primera vez desde que ascendió a la primera categoría, en 2016.