"Once años en la B, con ganancias de la A": el trapo que incomoda a Dimayor y a Quindío

Es bien sabido que en la ciudad de Armenia los hinchas del Deportes Quindío están con un constante inconformismo por las campañas del equipo y que lo tienen sumido en el torneo de la Primera B del fútbol profesional colombiano. Así los apuntados son los directivos, contra quienes frecuentemente se han dado protestas y más.

En ese sentido, en el más reciente partido frente a Llaneros, en el inicio de los cuadrangulares del torneo Betplay II 2024 y que quedó 3-0 a favor de los metenses; se tuvo un receso obligado por una situación presentada en una de las tribunas del escenario deportivo y que explicó hace algunos minutos uno de los líderes de la barra del histórico equipo.

"Nosotros lo que hicimos fue una protesta pacífica, no nos estamos tirando a la cancha, ni haciendo cosas diferentes a sacar un trapo respuetuoso que dice: 'Once años en la B, con ganacias de la B', con el logo de la Dimayor tal cual lo es, porque ellos son los complices de lo que pasa acá. Esto le incomoda mucho a la Dimayor, sacarlo a la luz pública les afecta a ellos. Y es que es insólito que gane Quindío lo mismo en la B que en la A. Esto pues no le gustó al equipo y autómaticamente nos mandan el UNDEMO. Nosotros mostramos inconformsmo porque al Quindío le invierten poco", dijo Juan David Bermúdez Piedrahita.

Además de eso, a ese sector de seguidores 'cafeteros' les criticaron en redes sociales, porque hasta allí tuvieron que ir jugadores del cuadro local y de Llaneros a hablar con ellos, a interceder para que el duelo siguiera su normal desarrollo.

Una pancarta de los hinchas del Quindío. ARCHIVO PARTICULAR

Publicidad

Ante esto, Bermúdez contó que "lo que hablé con Ramiro Sánchez, con el DT Carlos Ramírez y el capitán de Llaneros era que ellos querían seguir jugando, que entendían que el problema no era con los jugadores, porque es el dueño del equipo el que contrata. Nosotros no generamos violencia, entonces cerramos el trapo para que se siguiera jugando. No hubo agresiones, ni nada más".

Los dardos son supuestamente contra Hernando Ángel, a quien le endilgan que no le interesa el ascenso. "El dueño quiere jugar a puerta cerrada, el dueño trae jugadores sin recorrido, sin nombre, no como pasa en Real Cartagena y Llaneros que tienen futbolistas de experiencia. Es insólito lo que gana, para lo que invierte. Él hace lo que quiere con la ciudad, el departamento, esto es triste".