"Parece que Tolima estuviera peleando descenso, que nos juzguen al final del torneo"

Deportes Tolima dejó escapar la victoria contra Once Caldas, luego de que el elenco de Manizales lograra el empate 1-1 al minuto 90 del encuentro en el estadio Manuel Murillo Toro, en la noche de viernes.

Tras esa inesperada igualdad del elenco ‘pijao’, el que salió a hablar a rueda de prensa fue Juan Pablo Nieto, quien se mostró, no solo “dolido” por el resultado, sino también por la actitud de los propios hinchas del cuadro de Ibagué, a los que aprovechó para dejarles un mensaje a su manera.

“Demasiado dolidos porque es un partido que nos estábamos jugando demasiado en las dos tablas, quedábamos por una muy alejados y la otra cerca al primer objetivo, duele mucho porque es un partido que será difícil de superarlo, disputado, pero si creo que Once Caldas en el segundo tiempo no nos había generado peligro cuando estábamos once contra once”, dijo de entrada sobre el análisis del partido.

Pero luego, Juan Pablo Nieto se desahogó y dejó algunos comentarios para los hinchas del Tolima que asisten al estadio Manuel Murillo Toro, de quienes el apoyo no viene siendo el mejor para los jugadores y cuerpo técnico.

“Dolido también con la gente, parce, porque siento que no nos están apoyando del todo sinceramente. La energía y actitud no ayuda para nada para lo que estamos haciendo, pareciera que estuviéramos peleando descenso, sinceramente, porque creo que nos deberían apoyar más, no se imaginan los que nos pueden ayudar, ellos hacen parte del equipo, es algo que podemos mejorar mucho”, dijo de entrada.

Pero luego de eso, Nieto hizo un llamado a “que nos juzguen cuando se acabe el torneo a ver qué pasa, pero cuando vengan al estadio que nos apoyen más. Recibimos, criticas, puteadas, pero en 90 minutos íbamos ganando y nos cantaban que pusiéramos huevos. ¿Marica, en serio? Es increíble huevón, pareciera que estuviéramos de 18 en la tabla de posiciones, hace parte del crecimiento del Tolima, también sirve que la energía tenga energía positiva, hace rato lo quería decir, pero esta vez quedé dolido por eos también”.

Por supuesto, las declaraciones del experimentado mediocampista del Deportes Tolima ha tenido eco, no solo en Ibagué sino también en Colombia, tras las sinceras peticiones del jugador para los seguidores de los ‘pijaos’.