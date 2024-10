Iñigo Pérez se sinceró con James Rodríguez y explicó por qué lo deja sentado: "Lo entiendo"

Este sábado Rayo Vallecano venció por 1-0 a Leganés, en la Liga de España. No obstante, la principal novedad del juego fue la ausencia de James Rodríguez, quien fue suplente todo el encuentro y, evidentemente, en rueda de prensa fue uno de los temas que se trataron con Iñigo Pérez.

No obstante, a diferencia de ocasiones pasadas, el estratega ‘rayista’ no se mostró molesto al ser cuestionado por los futbolistas que no juegan; por el contrario, reveló que siente empatía con ellos por experiencias similares, vividas en su etapa como jugador.

“Para mí es difícil contenerme, reprimirme dentro de los 90 minutos, lo intento, pro es difícil. Cuando entro al vestuario, en las victorias me siento bastante triste o incómodo por la gente que no ha participado, porque como jugador yo he estado en esa situación y se da una circunstancia que es rara, porque todo el mundo está contento, porque ha ganado tu equipo, pero sabes que después de una victoria acceder al siguiente partido está cada vez más lejos, entonces sientes cierta tristeza y te sientes mal”, indicó inicialmente Iñigo Pérez.

Sumado a eso, el estratega español le puso fecha y hora al que podría ser el próximo partido de James Rodríguez con el Rayo Vallecano; esto, por la Copa del Rey: “Ahora mismo, empatizo mucho con los que no juegan. Me encantaría que pudieran estar porque creo que lo merecen. Ahora en la Copa tengo muchísimas ganas porque precisamente es una opción para aquel que no juegan el fin de semana, que puedan expresarse con muchos minutos”.