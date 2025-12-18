Pasaron la 'podadora' en el Deportivo Pereira: ocho jugadores salieron en medio de la crisis

Con el fútbol colombiano ya finalizado, los equipos están pensando en el 2026 con miras a nuevos objetivos. Tal es el caso del Deportivo Pereira, club que se encuentra en una crisis financiera considerable y por la cual sus dueños se declararon en ley de insolvencia. A lo largo de este año los jugadores no recibieron sus pagos de manera cumplida y por eso era de esperarse que varios de ellos se marcharan.

Este viernes 18 de diciembre y sin muchos rodeos, el conjunto 'matecaña' se pronunció en redes sociales con un comunicado en el que confirmaron esas salidas. "El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a los medios de comunicación, hinchada y público en general que los siguientes jugadores no continuarán en nuestra institución por terminación de contrato en el mes de diciembre de 2025: Carlos Darwin Quintero Villalba, José David Moya Rojas, Jhon Edinson Largacha Núñez, Yesus Segundo Cabrera Ramírez, Luis Felipe Mosquera Paredes, Kelvin David Osorio Antury, Adrián Estacio Peña y Sammy Mehreg. Les agradecemos por su tiempo en el Equipo Matecaña y les deseamos éxitos en su carrera deportiva", se lee en la misiva.

Y es que algunos futbolistas de ese listado ya tienen su futuro definido o están muy cerca de hacerlo. Carlos Darwin Quintero fue anunciado como nuevo jugador de Millonarios desde el pasado 14 de noviembre, justamente, en medio de la falta de pagos del Pereira. El caso de Sammy Mehreg es similiar, puesto que se encuentra en Europa para finiquitar su vinculo con Sporting Braga.



¿Cómo le fue al Pereira en el 2025?

En la Liga BetPlay I-2025 (Torneo Apertura), el Deportivo Pereira tuvo una campaña regular, terminando en la posición 12° con 28 puntos en 20 partidos: 7 victorias, 7 empates y 6 derrotas. Anotó 22 goles y recibió 21, con diferencia de +1. No clasificó a los cuadrangulares semifinales, quedando fuera de la pelea por el título que ganó Independiente Santa Fe. (58 palabras).

Para la Liga BetPlay II-2025 (Torneo Finalización), el 'matecaña' tuvo una campaña difícil, terminando en la posición 18° con 18 puntos en 20 partidos: 4 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Anotó 14 goles y recibió 29, con diferencia de -15. No clasificó a los cuadrangulares semifinales, quedando lejos de la pelea por el título que ganó Junior de Barranquilla.