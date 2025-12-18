Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pasaron la 'podadora' en el Deportivo Pereira: ocho jugadores salieron en medio de la crisis

Pasaron la 'podadora' en el Deportivo Pereira: ocho jugadores salieron en medio de la crisis

A través de un comunicado en redes sociales, Deportivo Pereira reveló los nombres de los jugadores que no continúan en la plantilla de cara al 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Deportivo Pereira no podrá jugar con sub-20 en la Liga Betplay de Colombua.jpg
La crisis del Pereira sigue alterando la Liga Betplay 2025-II.
Foto: Deportivo Pereira.

