Marino Hinestroza y su inminente llegada a Boca Juniors; "Se despidió de Nacional y ya hay arreglo"

La confirmación de Marino Hinestroza como jugador de Boca Juniors estaría a punto de llevarse a cabo. De acuerdo con información de un periodista argentino muy cercano al cuadro 'xeneize', el extremo estaría a muy escasos detalles de convertirse en nuevo jugador del equipo argentino.

En concreto, en 'Sportscenter', noticiero de 'ESPN', Diego Monroig fue el que dio la noticia sobre la más que probable llegada del colombiano a Boca. "Antes del partido, antes de la final, Hinestroza le comunicó a los directivos en persona que ese era su último partido porque tenía muy avanzada las negociaciones con Boca y ya después del partido obviamente se despidió de sus compañeros y de alguna manera les deslizó cuál iba a ser su futuro", comenzó mencionando el comunicador.

Sin embargo, la información no llegó hasta ahí, puesto que también habló de lo que dice el conjunto de Buenos Aires sobre el fichaje. "Del lado de Boca sostienen, al menos ayer, a última hora, que están muy, pero muy cerca de contratarlo. El número en cuanto a lo contractual con el jugador prácticamente ya hay arreglo, por lo tanto faltan pocos detalles para que Marino Hinestroza sea el primer refuerzo de Boca", cerró dando por hecho la llegada de Hinestroza Angulo.

"MARINO HINESTROZA VA A SER EL PRIMER REFUERZO DE BOCA": así te lo cuenta @MonroigDiego en #SportsCenter



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/L7hOTZA9C4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 18, 2025

Marino, que acabó de ganar la Copa BetPlay 2025 con Atlético Nacional, dejaría de esta manera nuestro país, por uno de los equipos más grandes del continente. Desde su llegada en julio de 2024, se convirtió en una de las estrellas del rentado local, con un nivel que incluso lo llevó a ser convocado por el técnico Nestor Lorenzo a algunos partidos de la Selección Colombia, por lo que su posible arribo a la escuadra dirigida por Claudio Úbeda representaría un paso adelante en su carrera y un incremento en sus posibilidades de ir al Mundial 2026.



Marino Hinestroza en Nacional

Compañero de Marino lo recomendó con la hinchada de Boca

Durante la celebración del título de copa por parte del 'verdolaga', el volante Jorman Campuzano le envió un mensaje a la afición 'xeneize', mostrando todo su apoyo a la contratación de Marino. En un en vivo en sus redes sociales, dijo: "Ahí les mando para Argentina, ahí les mando a los de Boca, cuídenlo que es bueno, déjenlo ser". Todo esto da a entender que lo del 'cafetero' con el grande argentino está muy 'cocinado' y que parece ser cuestión de tiempo para que sea anunciado por el conjunto 'azul y oro' como su nuevo jugador para luchar por la Copa Libertadores.