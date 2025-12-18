Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza y su inminente llegada a Boca Juniors; "Se despidió de Nacional y ya hay arreglo"

Marino Hinestroza y su inminente llegada a Boca Juniors; "Se despidió de Nacional y ya hay arreglo"

Este jueves, una persona muy cercana al equipo de Buenos Aires afirmó que el acuerdo con el jugador de Atlético Nacional estaría a muy poco de hacerse oficial. ¡Descubra todos los detalles!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 18 de dic, 2025
Marino Hinestroza estaría cerca de ser nuevo jugador de Boca Juniors
Foto: Atl. Nacional.

