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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémico mensaje de jugador del fútbol colombiano, en escándalo de Nicolás Rodríguez, de Nacional

Polémico mensaje de jugador del fútbol colombiano, en escándalo de Nicolás Rodríguez, de Nacional

En redes sociales se conoció la postura controversial de un delantero del Atlético Bucaramanga, en medio del caso por una grave denuncia contra el joven futbolista de Nacional, Nicolás Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Nicolás Rodríguez Nacional
Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético Nacional - Foto:
Nacional Oficial

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