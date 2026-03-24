Polémico mensaje de jugador del fútbol colombiano, en escándalo de Nicolás Rodríguez, de Nacional

Este martes 24 de marzo el fútbol colombiano se ha visto envuelto en una polémica especialmente con el joven atacante de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez, quien fue denunciado por presunto abuso sexual por parte de una joven de 19 años, quien acudió a la Fiscalía para exponer el caso.

Y aunque desde el club 'verdolaga' ya se pronunciaron y tomaron medidas internas y las dieron a conocer en las últimas horas, en las redes sociales hubo una controversia con un jugador del Atlético Bucaramanga, quien dio su opinión del tema y apuntó contra la mujer.

"La única mujer, habían 10 hombres. jajaja sinceramente", fue el texto de Emerson Batalla, actual futbolista del elenco santandereano, quien lo acompañó de un emoticón de dinero, algo que generó polémica en medio de este caso en el que se vio involucrado Nicolás Rodríguez.

La historia de Emerson Batalla, ¿qué tal?



La estupidez de los futbolistas colombianos no tiene límites. pic.twitter.com/mwYkI33usr — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) March 24, 2026

Por el momento, se vienen días y semanas importantes para conocer el desenlace de esta investigación por el presunto abuso sexual contra una joven de 19 años. Desde el entorno del nacido en San José del Guaviare por el momento no hay pronunciamiento.



¿Qué dijo Atlético Nacional sobre el caso de Nicolás Rodríguez?

Atlético Nacional se dirige a la opinión pública en relación con la denuncia interpuesta contra el jugador Nicolás Rodríguez Calderón.



Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia.

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Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana, principios que orientan nuestro actuar y que están por encima de cualquier interés deportivo.

Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que debe regir este tipo de situaciones.

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De manera paralela, y de conformidad con nuestro reglamento interno de trabajo, el club ha activado los protocolos internos correspondientes, con responsabilidad y transparencia. Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional.