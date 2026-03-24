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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nicolás Rodríguez, investigado por presunto abuso sexual; Atlético Nacional se pronunció

Nicolás Rodríguez, investigado por presunto abuso sexual; Atlético Nacional se pronunció

Después de que la denunciante relatara lo ocurrido, la Fiscalía asumió la investigación del caso y se aguarda por lo que ocurriará con el jugador, Nicolás Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay I-2026
Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay I-2026
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