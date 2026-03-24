Nicolás Rodríguez, investigado por presunto abuso sexual; Atlético Nacional se pronunció

Un nuevo escándalo sacude a Atlético Nacional. Nicolás Rodríguez estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación en el marco de un presunto caso de abuso sexual. Dicho caso fue radicado el 19 de marzo de 2026 y se lleva a cabo bajo el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.

El encargado de hacer pública la denuncia fue el periodista, Alejandro Pino, en medio del programa 'La Titular', en YouTube. Según relató, los sucesos habrían ocurrido en el madrugada del pasado 15 de marzo, en Rionegro, contra una mujer, de 19 años, quien se pronunció y dio a conocer todos los detalles de lo acontecido aquel día.

De acuerdo con su relato, tras ingerir bebidas alcohólicas, comenzó a sentirse desorientada. En ese estado, fue persuadida para trasladarse a una vivienda, donde la situación, asegura, se tornó confusa mientras continuaba el consumo de licor. Con el paso del tiempo, perdió el control y la percepción de lo que ocurría a su alrededor.

En el documento, quedó registrado el posible uso de sustancias que habrían llevado a que eso ocurriera, haciendo referencia a la escopolamina. Fue en ese momento donde ella afirma haber sido presionada por varias personas, entre las que figura el futbolista, Nicolás Rodríguez, quien llegó a Atlético Nacional en 2026, proveniente de la MLS.



Según describe la víctima, "no podía caminar por sus propios medios ni ver bien, siendo llevada a un cuarto", donde habría ocurrido la presunta violación. Y es que si bien no estaba en pleno control de su cuerpo, dejó claro que siempre respondió que no consentía lo que los implicados querían que pasara, señalando al jugador.

Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, marcó contra Millonarios, por la Copa Sudamericana Twitter de Atlético Nacional

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Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado y Atlético Nacional no emitió un comunicado en sus redes sociales, pero sí envió un mensaje a través del grupo de comunicaciones de WhatsApp, afirmando que "están al tanto de la situación". Además, explicaron que Nicolás Rodríguez viajó al partido contra Cruz Azul, en Estados Unidos, programado para el miércoles 25 de marzo.

"Él viajó con normalidad junto al resto del equipo, esperando a que se desarrolle el tema porque es muy reciente y les estaremos informando a ustedes (periodistas) lo que sea necesario. Muchas gracias", sentenciaron en el mensaje.



Este es parte del relato de lo que aparentemente ocurrió con Nicolás Rodríguez

El sábado 15 de marzo, ya en la madrugada, Nicolás Rodríguez, junto a otros 9 hombres, invitaron a una mujer de 19 años a una discoteca por Instagram. “Ellos estaban tomando demasiado”, dice la denuncia de la mujer a la Fiscalía. 🧵 pic.twitter.com/OZy1jZPE6S — Goles en Directo (@golesendir_) March 24, 2026