Rafael Dudamel, el técnico que quedará en la historia de Bucaramanga por ser el primer campeón

A Rafael Dudamel le sienta muy bien Colombia. Como jugador y entrenador supo escribir páginas doradas y esta vez no fue la excepción. Se convirtió en el primer director técnico que se corona campeón de Liga, con Atlético Bucaramanga. Esto lo consiguió al vencer a Independiente Santa Fe, en la final del primer semestre de 2024. ¡Tocó la gloria este sábado!

Bucaramanga supo superar, con creces, a un Santa Fe que desnudó en los dos juegos de la final.

No era nada fácil. El estratega venezolano venía de vivir una experiencia difícil en México, al frente de Necaxa, donde no le salieron las cosas como esperaba. Además, tomar las riendas del cuadro 'leopardo', un equipo que no es de los habituales animadores, era un 'tiro al aire'. Sin embargo, de la mano de su trabajo y confiando en sus capacidades, asumió este reto.

Y lo logró a la perfección. Lo que empezó aquel 21 de enero, con una dura derrota 2-0 frente a Junior de Barranquilla, por la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2024, terminó alzando el trofeo, en el estadio El Campín, este sábado 15 de junio, fecha que, de seguro, nadie olvidará. Rafael Dudamel tiene la sana costumbre de poner a celebrar a mucha gente en Colombia.

Como jugador, desempeñándose en la posición de guardameta, vistió los colores de Atlético Huila (1994), Independiente Santa (1995/1997), Deportivo Cali (1998/2001), Millonarios (2001/2002), Cortuluá (2004) y América de Cali (2007/2008). Allí, celebró en dos ocasiones: ganador de una Liga con el 'azucarero', en 1998; y una Merconorte, con el 'embajador', en 2001.

Rafael Dudamel, director técnico del Bucaramanga. Foto: Colprensa

Años más tarde, en su labor como entrenador, le dio el más reciente título al Cali. Esto ocurrió en 2021, tras derrotar 3-2, en el marcador global, a Deportes Tolima. Pasaron unas cuantas temporadas y regresó a territorio 'cafetero' para hacer de las suyas. Campeón con Bucaramanga, de la mano de figuras como Fabián Sambueza, Aldair Quintana, Fredy Hinestroza, entre otros.

Rafael Dudamel, un hombre sereno, trabajador, pasional y dedicado que se convirtió en el líder que necesitaba el 'búcaro' para bordar su primera estrella, esa misma que alumbra en lo más alto de la 'Ciudad Bonita', donde todo es fiesta y alegría. El venezolano ya está en la historia de la institución, la ciudad y sigue conquistando corazones en Colombia.

Rafael Dudamel, DT del Bucaramanga. Colprensa.

Resultados de Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay I-2024, con Rafael Dudamel como entrenador

Fecha 1: Junior 2-0 Bucaramanga.

Fecha 2: Bucaramanga 0-0 Millonarios.

Fecha 3: Jaguares 0-1 Bucaramanga.

Fecha 4: Santa Fe 0-1 Bucaramanga.

Fecha 5: Bucaramanga 1-1 Once Caldas.

Fecha 6: América 0-0 Bucaramanga.

Fecha 7: Bucaramanga 1-0 Tolima.

Fecha 8: Tolima 0-0 Bucaramanga.

Fecha 9: Bucaramanga 1-0 Águilas Doradas.

Fecha 10: Bucaramanga 3-0 Patriotas.

Fecha 11: Nacional 0-0 Bucaramanga.

Fecha 12: Bucaramanga 4-0 La Equidad.

Fecha 13: Bucaramanga 3-1 Envigado.

Fecha 14: Pereira 1-2 Bucaramanga.

Fecha 15: Bucaramanga 2-1 Cali.

Fecha 16: Medellín 1-0 Bucaramanga.

Fecha 17: Bucaramanga 2-3 Boyacá Chicó.

Fecha 18: Fortaleza 0-2 Bucaramanga.

Fecha 19: Bucaramanga 1-0 Alianza F.C.

Cuadrangulares - fecha 1: Periera 1-0 Bucaramanga.

Cuadrangulares - fecha 2: Bucaramanga 0-0 Junior.

Cuadrangulares - fecha 3: Millonarios 0-1 Bucaramanga.

Cuadrangulares - fecha 4: Bucaramanga 0-0 Millonarios.

Cuadrangulares - fecha 5: Junior 1-0 Bucaramanga.

Cuadrangulares - fecha 6: Bucaramanga 3-1 Pereira.

Final Ida: Bucaramanga 1-0 Santa Fe.

Final Vuelta: Santa Fe 3(5)-(6)2 Bucaramanga.

Rafael Dudamel, técnico del Bucaramanga - Foto: Bucaramanga Oficial

Rendimiento de Rafael Dudamel como técnico de Atlético Bucaramanga, en Liga

Victorias: 14.

Empates: 7.

Derrotas: 6.

Promedio: 60% de rendimiento.

Goles a favor: 31.

Goles en contra: 16.

Rafael Dudamel da indicaciones Fabián Sambueza, una de las figuras de Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay I-2024 Archivo de Colprensa

¿Qué equipos ha dirigido Rafael Dudamel?