Santa Fe vs. Bucaramanga: el árbitro Carlos Betancur es 'un tiro al aire', es irregular

El partido de vuelta de la final del primer semestre del fútbol profesional colombiano entre Santa Fe y Bucaramanga, que se jugará este sábado en el estadio El Campin de Bogotá, lo pita Carlos Betancur y su designación ha sido toda una novela en las horas previas al compromiso.

El primer capítulo trae un ingrediente negativo, ya que su designación no fue bien recibida y tuvo mucha resistencia pues su rendimiento ha sido irregular a lo largo del campeonato, con polémicos arbitrajes en Barranquilla (Junior vs Millonarios) y en Manizales (Once Caldas vs Santa Fe).

El segundo capítulo tiene mucho de debate pues habían dos candidatos: Carlos Ortega, era el otro. Sin embargo, la Comisión Arbitral luego de discutirlo y de muchos dimes y diretes; decidió poner a Betancur a última hora.

El tercer capítulo de la novela consta de gran improvisación pues la Comisión Arbitral, había nombrado como VAR a María Daza, no obstante fue cambiada sin dar una explicación lógica.

En el VAR estará ahora Mauricio Perez y el nuevo AVAR será Leonard Mosquera, que ya estuvo en la partido de ida en Bucaramanga.

Ojalá esta novela tenga un final feliz pues la designación de Betancur es un "tiro al aire", no se sabe qué va a pasar con su trabajo; pero lo importante es que el campeón sea quien gane el juego en "franca lid" y no tengan nada que ver los árbitros designados.

Por José Borda

Analista arbitral

En X: @JBorda_analista