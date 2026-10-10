La Selección Colombia femenina ganó este sábado por la mínima a Venezuela (0-1), en el primero de dos partidos de preparación pactados como parte de la preparación del equipo 'cafetero' para el Mundial que acogerá Brasil en 2027.

En el minuto 66, Ingrid Guerra corrió con facilidad por la mitad del campo hasta definir el remate que rompió el equilibrio, en el partido jugado a puerta cerrada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), situado en Isla de Margarita.

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El seleccionador colombiano Ángelo Marsiglia trabaja con una plantilla amplia de jugadoras, pero sin las figuras Linda Caicedo, del Real Madrid, Mayra Ramírez, delantera del Chelsea inglés, y Leicy Santos, referente del Washington Spirit.

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El equipo dirigido por Marsiglia se vio opacado por momentos por la 'Vinotinto' que tuvo seguridad y posesión del balón, especialmente en el segundo tiempo, con un gol en el minuto 58 que fue anulado por posición adelantada.



Selección Colombia femenina vs. Venezuela en duelo de preparación. Foto oficial del X de la Selección de Venezuela femenina

La 'Vinotinto' tuvo dos oportunidades más claras de gol ante el aparente desgaste de Colombia que fue ganando protagonismo con el paso de los minutos que le permitió acaparar cada vez más espacios que limitaron la defensa de la Vinotinto.

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Tras el gol de las colombianas, las dirigidas por el brasileño Ricardo Belli se volcaron al ataque en busca del empate.

A partir de allí, Venezuela tuvo dificultades para mantener posesiones largas de la pelota, lo que era usado a favor de Colombia para intentar ampliar su ventaja en jugadas a la contra.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina, tras vencer 1-0 a Venezuela?

Así las cosas, ambas escuadras volverán a encontrarse el próximo martes, 13 de octubre, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. El balón rodará a las 4:00 de la tarde, en horario de Colombia, en dicho escenario deportivo.

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Y como es habitual, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del encuentro y la crónica del compromiso, para que se agende y no se lo pierda.

Hay que recordar que la 'amarilla' está clasificada para el Mundial femenino en Brasil el año entrante, mientras que Venezuela logró instalarse en el repechaje por un cupo a la cita orbital, que se disputará a partido único entre el 23 de febrero y el 6 de marzo.

