Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica, sincero tras derrota contra Barcelona: "Complejo encajar un gol en el primer minuto"

Johan Mojica, sincero tras derrota contra Barcelona: "Complejo encajar un gol en el primer minuto"

El lateral colombiano analizó lo que fue la derrota 3-0 del Getafe en su visita al Barcelona, por la Liga de España. Johan Mojica lamentó el tanto que recibieron en los primeros compases del juego.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2026
Comparta en:
Johan Mojica en Barcelona vs. Getafe por la Liga de España.
Johan Mojica en Barcelona vs. Getafe por la Liga de España.
Foto: AFP

El lateral colombiano del Getafe, Johan Mojica, aseguró que es "complejo" competir contra un equipo como el Barcelona cuando recibes un tanto en los primeros compases del partido, algo que sucedió este sábado en el Spotify Camp Nou (3-0) con el tanto en el segundo minuto del azulgrana Anthony Gordon.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Sabíamos de las diferencias que existen en estos partidos y que puntuar en este estadio es difícil, ya que el Barcelona es un equipo dinámico, que aprieta mucho tras pérdida de balón. Teníamos una idea y es complejo contra un equipo así cuando te marcan en el primer minuto", ha afirmado el jugador colombiano en declaraciones a DAZN.

Publicidad

Últimas noticias

Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar
Colombianos en el exterior

Jhon Córdoba anotó un golazo con Krasnodar; el Zenit fue la víctima del colombiano

Falcao García, delantero colombiano, en el partido de leyendas de Manchester United
Colombianos en el exterior

Falcao García disfrutó de su vuelta a las canchas, con gol incluido; "tremendo pase, crack"

Sobre el tanto inicial de Gordon, Mojica lo calificó como "difícil", mientras que del segundo gol, obra de Anthony Gordon, afirmó que el central Zaid Romero podría haber despejado el balón en lugar de realizar una conducción cerca del área que propició la recuperación del barcelonista Gabriel Jesus.

Publicidad

"Zaid (Romero) es una excelente central y vamos a apoyarlo", subrayó Mojica sobre su compañero, que fue sustituido en el minuto 37 por molestias físicas.

El jugador colombiano también ha elogió a su rival: "Es uno de los equipos que está en mejor forma del mundo. Tiene una dinámica de equipo moderno".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Por ello, instó a sus compañeros a pensar en el próximo partido de la Liga Conferencia y a centrarse "en corregir errores que se pueden evitar".

Publicidad

Gabriel Jesús, delantero del Barcelona, celebra su gol contra Getafe en La Liga de España
Gol Caracol

"Llegar a Barcelona es un sueño para mí; jugar con estos jugadores es muy fácil"

Rodrigo Bentancur en la acción que vio la roja contra Manchester United.
Gol Caracol

La insólita roja a Rodrigo Bentancur, que casi le cuesta el partido al Tottenham contra el United

Relacionados

Johan Mojica

Barcelona FC

Getafe

Selección España

Publicidad

Publicidad

Publicidad