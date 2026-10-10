Johan Mojica, sincero tras derrota contra Barcelona: "Complejo encajar un gol en el primer minuto"

El lateral colombiano del Getafe, Johan Mojica, aseguró que es "complejo" competir contra un equipo como el Barcelona cuando recibes un tanto en los primeros compases del partido, algo que sucedió este sábado en el Spotify Camp Nou (3-0) con el tanto en el segundo minuto del azulgrana Anthony Gordon.

"Sabíamos de las diferencias que existen en estos partidos y que puntuar en este estadio es difícil, ya que el Barcelona es un equipo dinámico, que aprieta mucho tras pérdida de balón. Teníamos una idea y es complejo contra un equipo así cuando te marcan en el primer minuto", ha afirmado el jugador colombiano en declaraciones a DAZN.

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Sobre el tanto inicial de Gordon, Mojica lo calificó como "difícil", mientras que del segundo gol, obra de Anthony Gordon, afirmó que el central Zaid Romero podría haber despejado el balón en lugar de realizar una conducción cerca del área que propició la recuperación del barcelonista Gabriel Jesus.

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"Zaid (Romero) es una excelente central y vamos a apoyarlo", subrayó Mojica sobre su compañero, que fue sustituido en el minuto 37 por molestias físicas.



El jugador colombiano también ha elogió a su rival: "Es uno de los equipos que está en mejor forma del mundo. Tiene una dinámica de equipo moderno".

Por ello, instó a sus compañeros a pensar en el próximo partido de la Liga Conferencia y a centrarse "en corregir errores que se pueden evitar".