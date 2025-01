Santa Fe, con calendario favorable en Liga Betplay 2025, pese duro cierre

A Independiente Santa Fe le correspondió un calendario particular en la Liga Betplay 2025-I si se tiene en cuenta que tiene varios factores que están a su favor, pero otros más con los que dará ventaja.

El sorteo benefició a los ‘leones’ de la siguiente manera:

⦁ Primeras 2 fechas de local: los albirrojos podrán empezar con pie derecho en las jornadas 1 y 2, en las que deberán recibir a Deportivo Pereira y Deportes Tolima, respectivamente.

Publicidad

⦁ 6 partidos en Bogotá en 7 jornadas consecutivas: los ‘cardenales’ deberán aprovechar que entre la fecha 12 y la 18, en pleno remate del campeonato, tendrá 6 encuentros en la capital: 3 iniciales contra Pasto, Equidad y Medellín, luego sigue la visita a Llaneros y posteriormente vienen los choques en Bogotá contra Chicó, Millonarios y Junior.

Entre tanto, juega en contra del elenco santafereño que sus últimas 2 presentaciones serán en condición de visitante, contra Deportivo Cali y Alianza de Valledupar, respectivamente.

Publicidad

Calendario completo de Santa Fe en la Liga Betplay 2025-I

Acá, el calendario completo:

⦁ Fecha 01 (enero 26): Santa Fe vs. Pereira

⦁ Fecha 02 (febrero 2): Santa Fe vs. Tolima

⦁ Fecha 03 (febrero 9): Águilas vs. Santa Fe

⦁ Fecha 04 (febrero 12): Santa Fe vs. Nacional

⦁ Fecha 05 (febrero 16): América vs. Santa Fe

⦁ Fecha 06 (febrero 23): Santa Fe vs. Bucaramanga

⦁ Fecha 07 (marzo 2): Envigado vs. Santa Fe

⦁ Fecha 08 (marzo 9): Santa Fe vs. Fortaleza

⦁ Fecha 09 (marzo 16): Once Caldas vs. Santa Fe

⦁ Fecha 10: (marzo 23) Santa Fe vs. Millonarios

⦁ Fecha 11 (marzo 30): Unión Magdalena vs. Santa Fe

⦁ Fecha 12 (abril 6): Santa Fe vs. Pasto

⦁ Fecha 13 (abril 13): Equidad vs. Santa Fe

⦁ Fecha 14 (abril 16): Santa Fe vs. Medellín

⦁ Fecha 15 (abril 20): Llaneros vs. Santa Fe

⦁ Fecha 16 (abril 27): Santa Fe vs. Chicó

⦁ Fecha 17 (mayo 4): Millonarios vs. Santa Fe

⦁ Fecha 18 (mayo 11): Santa Fe vs. Junior

⦁ Fecha 19 (mayo 18): Cali vs. Santa Fe

⦁ Fecha 20 (mayo 25): Alianza vs. Santa Fe

Las 6 fechas de los cuadrangulares semifinales se llevarán a cabo los días 1, 4, 8, 11, 15 y 18 de junio, mientras que los 2 partidos de la final están programados para el 22 y el 28 de junio.