Millonarios y un tenso recibimiento antes de enfrentar a Junior: bus habría sido atacado por hinchas

Millonarios recibió este sábado 23 de agosto al líder de la Liga BetPlay II-2025, Junior de Barranquilla, pero antes de que rodara el balón en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el bus del 'embajador' habría sido atacado y los propios responsables serían los mismos hinchas del club azul de la capital de la República.

Este hecho lamentable habría pasado mientras el autobús llegara al máximo recinto deportivo bogotano. Dicha información la divulgó a través de sus redes sociales el periodista, Alexis Rodríguez.

El comunicador que trabaja para el canal que transmite el fútbol colombiano indicó en su perfil de 'X' que "los propios hinchas de Millonarios atacaron el bus del equipo embajador con huevos y algunas piedras".

A continuación indicó que el ataque se habría dado "en la 30 sentido norte-sur" y que "afortunadamente no hay heridos y ahora cuando tomen el sentido sur-norte de la 30 van a pasarla mal de nuevo". Terminó por indicar Rodríguez que la "Policía estuvo dormida".

De otro lado, hay que indicar que en el juego contra Unión Magdalena, también en El Campín, los hinchas lanzaron zapatos a la cancha como protesta por la falta de resultados lo que a la postre significó que David González renunciara a su cargo y en su lugar fuera anunciado Hernán Torres.