Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios y un tenso recibimiento antes de enfrentar a Junior: bus habría sido atacado por hinchas

Los jugadores de Millonarios habrían sido atacados por los propios fanáticos del club mientras se dirigían al estadio El Campín para recibir al 'tiburón', este sábado.

Millonarios en uno de los partidos en Liga BetPlay II-2025.
Foto: Millonarios
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 09:08 p. m.