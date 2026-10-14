Santa Fe evalúa acciones legales en contra de Sencia por daños y perjuicios

El panorama del fútbol bogotano en el estadio El Campín es cada vez más complejo, y la directiva de Independiente Santa Fe ya evalúa acciones legales contra Sencia por las afectaciones económicas y deportivas que sufre la institución.

Durante una inspección al terreno de juego, la dirigencia del 'león', liderada por Eduardo Méndez, sostuvo un encuentro directo con los socios de la firma encargada del mantenimiento del escenario deportivo. En la reunión se expuso la preocupación por el impacto de los próximos eventos no deportivos.

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"Les hice caer en cuenta todo lo que viene y cómo ubicarían a la institución. Les manifesté claramente que el departamento jurídico, junto con abogados asesores externos, está evaluando si se puede repercutir contra la empresa que hoy nos ha causado daños económicos", explicó Méndez en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

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La principal alarma responde al apretado calendario de eventos musicales que coincide con la fase decisiva de la Liga BetPlay II-2026. "Analizando lo que viene hay un poco de conciertos, a los cuales no nos oponemos. Lo que pasa es que la grama no va a resistir y se va a deteriorar. Hay eventos que se cruzan en plenos cuadrangulares, y la seguidilla de partidos resultante, puede repercutir físicamente en nuestros jugadores".



Estado de la grama de El Campín Colprensa

Ante esta coyuntura, la institución roja bogotana analiza al detalle los términos contractuales con el operador privado, antes de dar un paso formal.

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"Firmamos un contrato que está en ejecución y lo estamos estudiando para no cometer errores. Tendríamos que escoger la vía para acudir a que Sencia nos indemnice o nos subsane los daños causados con los aplazamientos de estos partidos", concluyó.

Finalmente, sobre la postura del Concejo de Bogotá y las intervenciones políticas en torno a la problemática del escenario, Méndez aclaró que no ha habido acercamientos formales con los cabildantes, esto hablando expresamente de Leandro Castellanos, quien pasó por las filas del 'cardenal', y que actualmente, es concejal.

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"Leandro ha sido respetuoso; él está haciendo su trabajo como concejal y Santa Fe no ha tenido contacto con él", terminó por indicar Méndez.