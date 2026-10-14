¿Fútbol o conciertos en El Campín? la respuesta del IDRD; tras no jugarse Millonarios-Once Caldas

En la mañana de este miércoles, se conocieron los descargos de Daniel García, director del IDRD, sobre lo sucedido en el estadio El Campín, en cuya cancha no se pudo jugar el partido del martes en la noche entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga Betplay II 2026. Todo porque el terreno no estaba en condiciones para albergar dichos compromisos.

"Si dentro de las alternativas esta cancelar el concierto del 24 de octubre, se evaluará. La prioridad es el fútbol, así como se encuentra estipulado en el contrato y ante la ley. Nuestra posición es hacerle ese seguimiento y hacer esa recomendación, nosotros no podemos coadministrar con Sencia, en razón a tener la grama en las mejores condiciones, precisamente para los partidos del rentado nacional. En el tema de los conciertos, todo lo que sea necesario para recuperar la grama, hay que hacerlo; si esto demanda un tiempo adicional en su recuperación", explicó García, ante el interrogante sobre la programación en las próximas semanas de conciertos en el escenario deportivo.

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El funcionario del distrito agregó que "esto tiene acuerdos previos con la Dimayor en cuanto a fechas, pero sí hacemos esa recomendación para que se evalúe técnicamente de aplazar ese concierto". El recital al que se refirió el director del IDRD es el del cantante Fonseca, inicialmente programado para el próximo 24 de octubre.

Así se ve la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas, por la Liga BetPlay II-2026 Cortesía

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Ante la eventualidad presentada en el estadio El Campín, hace pocos minutos también se habló del aplazamiento del duelo entre Santa Fe y Jaguares, que se tiene programado para el jueves 15 de octubre.



Este controversial tema comenzó desde el 1 y 2 de octubre cuando se realizó la presentación del grupo surcoreano BTS, ya que después de dichos espectáculos se decidió levantar la gramilla para un mantenimiento. Sin embargo, esos trabajos no estuvieron aptos y faltando 15 minutos para el compromiso entre 'embajadores' y albos, la Dimayor informó con respecto al aplazamiento del juego. Las fotos y los videos publicados denotaron lo maltrecho del terreno de juego.

De esa manera, la polémica sigue abierta, en un tema del que se viene hablando durante este 2026 y que tuvo su punto más álgido en estas primeras semanas de octubre.

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Acá el listado de conciertos programados en el estadio El Campín, en lo que resta de 2026:

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