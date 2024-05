No, gracias.

Santa Fe no se dejó del Once Caldas y empató 0-0 en Manizales: firme en el cuadrangular El equipo rojo de Bogotá llegó a 7 puntos, luego de igualar en Palogrande, en un partido en el que se impusieron los defensas. Dayro Moreno y Hugo Rodallega no pesaron.