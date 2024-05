Luis Díaz y Liverpool quieren darle una grata despedida a Jürgen Klopp contra Wolverhampton

¡A cerrar la temporada de la mejor manera! Esa es la apuesta de Luis Díaz y Liverpool este domingo 19 de mayo frente a Wolverhampton, en Anfield Road, en un duelo de la fecha 38 de la Premier League, que está marcado por la despedida de Jürgen Klopp del banquillo de los 'reds', luego de nueve campañas al frente.

Será el último capítulo de la gran historia del director técnico alemán con los rojos de Merseyside, por lo que su plantilla tratará de dar lo mejor en el campo de juego y así darle un adiós con victoria a Klopp, quien levantó varios trofeos con Liverpool incluidos el de la Premier League y la Champions League, este último en la temporada 2018/2019.

"Decir adiós nunca es agradable, pero decir adiós sin sentirse triste o lastimado, eso hubiera significado que el momento no fue maravilloso", declaró el técnico 'teutón', de 56 años, el pasado viernes, "en paz", en su última conferencia de prensa "en una ciudad maravillosa, muy especial".

Se prevé que para este compromiso contra 'Wolves', que comenzará a las 10:00 de la mañana, en horario de Colombia, sea titular el extremo guajiro, quien ha tenido números brillantes.

Luis Díaz, jugador del Liverpool, previo a un partido de la Premier League AFP

Así las cosas, el número '7' espera ampliar sus cifras de buenas actuaciones con los 'reds' este domingo en la última jornada del máximo torneo de clubes en Inglaterra.

"No es ningún secreto que no terminamos tan bien como esperábamos. Para nosotros era fundamental ganar la Premier y todas las competiciones en las que participamos. Lamentablemente, no se han podido conseguir los resultados. Nos quedamos atrás como equipo, pero hicimos una temporada decente, hay muchas cosas que mejorar para que podamos hacer una temporada perfecta, pero estoy feliz y contento de estar aquí", ese fue el análisis que hizo el exjugador del Junior de la actual temporada de los 'reds' para los medios oficiales del club hace algunos días.

Liverpool ya tiene asegurado el tercer lugar en la Premier League, ya que su máximo perseguidor que es el Aston Villa, posee 68 puntos con respecto a los 79 del equipo de 'Lucho' Díaz y compañía.

Manchester City y el Arsenal son los equipos que luchan por quedarse con el trofeo este domingo en la Premier League; los 'ciudadanos' parten con ventaja ya que dependen de sí mismos para celebrar.