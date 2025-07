Santa Fe quiere ir por más; "hay que mantener esa hambre que nos llevó a estar aquí"

Luego de la gran campaña que hizo Santa Fe en la Liga BetPlay 2025-I concluyendo con la anhelada décima estrella que les había sido esquiva por años; su técnico Jorge Bava se mostró orgulloso y declaró que su equipo seguirá peleando por ser protagonista.

Con solo aproximadamente cuatro meses desde que 'agarró' las riendas del cuadro 'cardenal', el estratega uruguayo ya quedó en la historia del equipo capitalino, que además de salir campeón, aseguró su cupo a la próxima Copa Libertadores del 2026.

"Primero que nada mantener esa hambre que nos llevó estar aquí, también debemos tener convicción. No hay modelo que mantener, eso como mínimo. Tenemos las cosas claras, pero ya los rivales te ven diferente y es mucho más difícil volver a ganar, por eso debemos mejorar en muchas fases", dijo Jorge Bava a los periodistas del 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Continuó diciendo: "Todo entrenador sabe lo que quiere uno, pero no hay que ser egoísta y no pecar, de repente por egocentrismo y querer aplicar algo que de repente un poco tiempo no se puede aplicar, Liverpool le hicimos dos años y medio trabajando en los cuales el plan estaba conformado para anteriores con el mismo. Tenían unas características igual costo que todos los equipos Uruguay".

Jorge Bava, técnico de Independiente Santa Fe - Foto. Santa Fe Oficial

Jorge Bava se refirió a refuerzos

"Marcelo Meli (de Emelec de Ecuador) está en carpeta, al igual que en varios jugadores. Estamos abocados a alguna salida nuestra y ver dónde utilizamos ese cupo en caso de hacerlo, pero es un Jugador que a mí me interesa, lo tuve, y me dio mucho rédito porque tiene mucho recorrido y experiencia (…) estoy convencido de mi manera de jugar, pero todo modelo hay que hacerla lo mejor posible y como uno lo sienta, pero el objetivo es que te acerque a ganar, ese siempre lo mismo", agregó el estratega uruguayo.



¿Cuándo juega Santa Fe?

El vigente campeón de Colombia comenzará la defensa de su título en la Liga BetPlay II-2025 el domingo 13 de julio, cuando se vea las caras con Deportivo Pereira en condición de visitante. El encuentro se disputará en el estadio Hernán Ramírez Villegas y comenzará a las 5:15 p. m. (hora colombiana).