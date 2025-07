Presidente de Nacional y los sueldos de los jugadores que lo dejaron aterrado; "un reto grande"

Sebastián Arango Botero, presidente de Nacional, concedió recientemente una entrevista al humorista 'Chicho' Arias, en la que tocó diferentes temas de interés del equipo antioqueño, a días de que comience la Liga Betplay II 2025.

En uno de los apartados de la charla, en medio de un toque de humor, al dirigente le preguntaron por algún aspecto que le causó sorpresa en su arribo al cuadro 'verdolaga'. Así comentó que "la nomina de los jugadores (risas). Muchas veces el hincha no entiende eso y no tiene por qué entenderlo y no le importa, pero la gente siempre te saca unas cuentas de partidos ganados en Copa Libertadores, que se ganó tal partido, que se pasó de ronda y ya podés comprar a quien querás, pero hay que pagar la nómina, pagar el estadio y hay que hacer una cantidad de cosas, que repito que no son problema del hincha".

Arango Botero siguió con su explicación y agregó que "ese es el reto más grande cuando es un equipo que tiene tanta exposición y en un mundo que está tan bien informado de ese tipo de cosas, que esa ha sido la gestión más relevante. También hicimos un cambio con los dueños de la forma en la que se gestionaba la nómina, pero hace parte del negocio. Cada negocio con cada jugador es distinto".

Para continuar con el mismo tema, también complementó diciendo que "Nacional es una plataforma muy bonita para que los jugadores se muestren y se valoricen, porque al final es un negocio, por eso siempre es importante estar en la Copa Libertadores, el tener buena nómina. Dicen que Nacional no invierte, que no gasta plata, es que no compra jugadores, ahí sí todos se vuelven presidentes y juegan. Pero no es tan sencillo salir a comprar un jugador, sea un equipo colombiano o sea Nacional, porque tienes equipos brasileños que mueven mucho más millones de dólares de lo que nosotros podemos hacerlo, al igual que Estados Unidos, al igual que México. Por eso, nosotros somos muy claros en lo que podemos pagar y con eso vamos para adelante, sin meterle mucho drama al asunto en caso de que no se pueda".

Presidente de Nacional habló de David Ospina

David Ospina, guardameta antioqueño, en un calentamiento previo a un partido de Atlético Nacional Getty Images

"No me imagino a David Ospina viniendo a otro equipo de Colombia, y no porque por venir a Nacional va a cobrar más. El precio te lo da mucho más el mercado de afuera, competías (por Ospina) con Arabia, contra Francia, contra Italia. Y ahí, la voluntad del jugador te ayuda mucho, en el caso de Ospina aquí fue al revés, él ayudo a venir y así muchos. Detrás venían cosas muy positivas", explicó el presidente del cuadro antioqueño con respecto al histórico arquero de la Selección Colombia.