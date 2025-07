Santiago Buitrago, contento por su contrarreloj en Tour de Francia: "No cometí ningún error"

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), clasificado en el puesto 28 en la contrarreloj del Tour de Francia que se disputó en Caen a través de 33 km, aseguró haber terminado "contento", ya que no cometió error alguno.

"No era el recorrido que más me puede gustar el de esta crono. Creo que durante el trayecto no cometí error alguno y eso me deja contento, la verdad", señaló el corredor de Bogotá.

Clasificado en el puesto 14 de la general, a 3.51 minutos del líder, el esloveno Tadej Pogacar, Buitrago comentó las incidencias del viento durante el recorrido.

"Cuando salí yo el viento cambió un poco. En la primera parte pegaba más de cara y eso hizo que fuera un poquito más dura. Al final sí que fue favorable, así que en general estoy contento con el resultado y el trabajo realizado", concluyó.

¿Cómo será la etapa 6 del Tour de Francia 2025?

La sexta etapa del Tour de Francia, el jueves entre Bayeux y Vire (oeste), se asemeja a una Lieja-Bastoña-Lieja, con un recorrido muy accidentado en la llamada 'Suiza normanda'.

El recorrido, de 201,5 kilómetros, presenta seis dificultades catalogadas para la clasificación de la montaña, con un desnivel total de 3.550 m.

"Va a ser agotador. Es un recorrido similar, un poco menos duro, al de la Lieja-Bastoña-Lieja", la gran clásica belga, explica a la AFP Thierry Gouvenou, el arquitecto del Tour, nativo de Vire.

El trazado, muy rompepiernas, alterna subidas y bajadas antes de la Côte de Vaudry, que cuenta en sus 700 últimos metros una pendiente al 10%, a cuatro kilómetros para meta.

La llegada también se halla en un tramo ligeramente ascendente, y aunque no está catalogado, los últimos metros son al 13/14%, avisa Thierry Gouvenou, quien ve dos escenarios posibles.

El primero favorable al triunfo de una escapada. Pero tampoco descarta ver de nuevo a los favoritos codo con codo como en la llegada en Boulogne-sur-Mer en la segunda etapa o en Ruan en la cuarta.