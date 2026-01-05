Santa Fe sacude el 2026 con lluvia de fichajes; extranjeros y de paso por Selección Colombia

En el fútbol profesional colombiano, los clubes apenas están regresando de vacaciones para iniciar la pretemporada y prepararse de la mejor manera para los campeonatos del 2026. En medio de ese panorama, Independiente Santa Fe prendió motores este lunes 5 de enero con el anuncio de varios fichajes que ya dan de que hablar. Se trata de jugadores extranjeros y otros que han jugado en clubes grandes y con pasado en la Selección Colombia.

Los futbolistas que fueron oficializados son el delantero uruguayo Franco Fagúndez, el lateral derecho Helibelton Palacios, el volante Killian Toscano y el extremo Yerson Candelo.

Franco Fagúndez

El primero en ser presentado fue el atacante charrúa de 25 años. Fagúndez se formó en Montevideo Wanderers y Danubio para después ingresar a la cantera de Nacional de su país. Allí debutó en el 2021, en tres años anotó 15 goles y dio 12 asistencias en 85 partidos y salió campeón en el 2022 del Torneo Intermedio, Torneo Clausura y el Campeonato uruguayo. Sus buenas actuaciones llamaron la atención de Santos Laguna de México que lo fichó en el 2024. Desde ese año hasta la actualidad registró tres tantos y dos pases de gol en 32 encuentros.

¡El delantero 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐅𝐚𝐠𝐮́𝐧𝐝𝐞𝐳 🇺🇾 es nuevo jugador del León 🦁!



Llega a El Primer Campeón 🇮🇩 procedente de Santos Laguna 🇲🇽 pic.twitter.com/jy5L4v26Kh — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 5, 2026

Helibelton Palacios

El siguiente turno fue para el lateral que salió de la cantera del Deportivo Cali. Palacios ha tenido un recorrido internacional y nacional importante, tras vestir la camiseta de La Equidad, Brujas, Atlético Nacional, Elche, Cruzeiro, Sport Recife y Millonarios. El caucano tiene la experiencia de haber pasado por la Selección Colombia desde la categoría Sub-20 hasta la absoluta. El jugador de 32 años tiene más de 400 partidos en su carrera y ha marcado ocho anotaciones.



¡𝐇𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐥𝐭𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐬 se une a El Primer Campeón 🇮🇩⚔️🛡️!



El lateral derecho tiene experiencia en Bélgica 🇧🇪, España 🇪🇸 y Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/nyHnAe5V0V — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 5, 2026

Kilian Toscano

El volante de 21 años llega procedente de Atlético Nacional en condición de préstamo. Toscano se formó en la cantera verdolaga y consiguió debutar en el 2022. Poco a poco fue sumando minutos, pero arriba al 'León' con el objetivo de ganarse un lugar y tener mayor regularidad.

𝐊𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐬𝐜𝐚𝐧𝐨 se incorpora al mediocampo del León 🦁👊🏻



¡Bienvenido a El Primer Campeón 🇮🇩! pic.twitter.com/jMRQtoQ4zP — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 5, 2026

Yerson Candelo

Con 33 años, el nacido en Villagorgona llega a aportar toda su experiencia en el conjunto de la capital. Candelo fue canterano del Deportivo Cali, brilló con el Querétaro en México y fue figura en Atlético Nacional. Más tarde tuvo una pequeña aventura en Aucas de Ecuador y ahora llega procedente del América de Cali. El extremo, que también puede jugar de lateral, ha ganado ocho títulos y ha anotado 25 goles y ha dado 78 asistencias en 497 juegos.

¡𝐘𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐨 es nuevo jugador del Expreso Rojo 🇮🇩!



El defensa ha tenido experiencia en México 🇲🇽, Ecuador 🇪🇨 y Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/Z35eRg2Zz3 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 5, 2026