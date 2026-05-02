Santa Fe vs. Internacional de Bogotá, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, el duelo de Liga BetPlay

Este domingo 3 de abril, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá se enfrentarán en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la última jornada del ‘Todos contra Todos’, en la Liga BetPlay I-2026 del fútbol colombiano.

Cabe destacar que ambos equipos llegan con amplias posibilidades de clasificarse a las finales de este primer semestre; sin embargo, solo uno de los dos será el que pueda mantenerse adentro del grupo de los ocho.

¿A qué hora y por dónde ver el duelo entre Santa Fe vs. Inter de Bogotá, en la Liga BetPlay I-2026?

Los dos conjuntos capitalinos se verán la cara este domingo, en el estadio El Campín, por el duelo correspondiente a la fecha 18.

El compromiso está estipulado iniciar a las 3:30 p.m. (hora local) y tendrá transmisión de Red+.



Internacional de Bogotá celebra uno de sus goles contra Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

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¡Santa Fe, obligado a ganar!

Luego de que Internacional de Bogotá venciera por goleada a Boyacá Chicó en la jornada pasada; el ‘león’ quedó obligado a ganarle al ‘condor’; y entre más goles a favor haya, mejor. Esto, pensando en una posible definición por diferencia de gol.

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Cabe destacar que Cali, Medellín, e incluso Millonarios, también llegan con vida a esta última jornada, misma razón por la que el tema de la definición está supremamente apretada.

Actualmente, Santa Fe es octavo con un total de 26 unidades y una diferencia de gol de +5. Por su parte, Inter de Bogotá es séptimo con 28 puntos

En la novena y décima casilla se ubican Cali y Medellín, que tienen la misma cantidad de puntos que el ‘león’, pero menor cantidad de goles a su favor; ese es el ítem que, parcialmente, tiene a los ‘cardenales’ dentro del grupo de los ocho.

La formación titular de Santa Fe en su visita al Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026. X de @SantaFe

En la última jornada, Cali deberá visitar a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro; mientras que Medellín enfrentará a un Águilas Doradas, que todavía tiene posibilidades de meterse al grupo de los ocho. Sin embargo, deberá golear y esperar otros resultados.