Santa Fe vs. Internacional de Bogotá, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, el duelo de Liga BetPlay

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Este domingo 3 de abril, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá se enfrentarán en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la última jornada del ‘Todos contra Todos’, en la Liga BetPlay I-2026 del fútbol colombiano.
Cabe destacar que ambos equipos llegan con amplias posibilidades de clasificarse a las finales de este primer semestre; sin embargo, solo uno de los dos será el que pueda mantenerse adentro del grupo de los ocho.
Los dos conjuntos capitalinos se verán la cara este domingo, en el estadio El Campín, por el duelo correspondiente a la fecha 18.
El compromiso está estipulado iniciar a las 3:30 p.m. (hora local) y tendrá transmisión de Red+.
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¡Santa Fe, obligado a ganar!
Luego de que Internacional de Bogotá venciera por goleada a Boyacá Chicó en la jornada pasada; el ‘león’ quedó obligado a ganarle al ‘condor’; y entre más goles a favor haya, mejor. Esto, pensando en una posible definición por diferencia de gol.
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Cabe destacar que Cali, Medellín, e incluso Millonarios, también llegan con vida a esta última jornada, misma razón por la que el tema de la definición está supremamente apretada.
Actualmente, Santa Fe es octavo con un total de 26 unidades y una diferencia de gol de +5. Por su parte, Inter de Bogotá es séptimo con 28 puntos
En la novena y décima casilla se ubican Cali y Medellín, que tienen la misma cantidad de puntos que el ‘león’, pero menor cantidad de goles a su favor; ese es el ítem que, parcialmente, tiene a los ‘cardenales’ dentro del grupo de los ocho.
En la última jornada, Cali deberá visitar a Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro; mientras que Medellín enfrentará a un Águilas Doradas, que todavía tiene posibilidades de meterse al grupo de los ocho. Sin embargo, deberá golear y esperar otros resultados.