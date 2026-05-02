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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe vs. Internacional de Bogotá, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, el duelo de Liga BetPlay

Santa Fe vs. Internacional de Bogotá, EN VIVO; hora y dónde ver, POR TV, el duelo de Liga BetPlay

Este domingo, 'leones' y 'cóndores' se medirán para definir uno de los cupos a los ocho, en la última jornada de la Liga BetPlay. Aquí todos los detalles.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 2 de may, 2026
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Santa Fe vs. Peñarol
Santa Fe vs. Peñarol; Copa Libertadores
Colprensa

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