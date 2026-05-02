Luis Díaz, qué dolor: la dura patada que sufrió en Bayern Múnich vs. Heidenheim

Luis Díaz jugó 45 minutos en lo que fue el empate del Bayern Múnich 3-3, este sábado, frente al Heidenheim. En medio del compromiso que se disputó en el Allianz Arena, el guajiro sufrió las faltas de los jugadores rivales, pero hubo una en particular que lo hizo tirarse al césped con evidente dolor en su rostro.

La acción se presentó a la altura del minuto 89 y cuando Díaz Marulanda se disponía a encarar por la banda; no obstante, allí fue 'frenado' con una dura infracción por parte de Marnon Busch, quien le propinó una fuerte patada abajo al colombiano. El árbitro de la contienda le mostró la tarjeta amarilla al futbolista del Heidenheim y cobró tiro libre a favor de los dueños de casa.

Luis Díaz; jugador del Bayern Míunich AFP

Afortunadamente, no pasó a mayores y 'Lucho' pudo terminar de jugar el compromiso de la Bundesliga.



Recordemos que el Bayern Múnich se coronó campeón del certamen alemán hace unas semanas.

💥⚠️ ¡Tremenda patada sobre Luis Díaz!



El colombiano del Bayern Munich recibió una dura falta de parte de Busch que se llevó la tarjeta amarilla.



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