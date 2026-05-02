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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, qué dolor: la dura patada que sufrió en Bayern Múnich vs. Heidenheim

Luis Díaz, qué dolor: la dura patada que sufrió en Bayern Múnich vs. Heidenheim

En medio de una jugada en ataque por la banda, Luis Díaz padeció la pierna fuerte de un rival del Heidenheim y que lo dejó en el suelo. ¡Vea acá el VIDEO de la acción!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de may, 2026
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Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Heidenheim por la Bundesliga.
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Heidenheim por la Bundesliga.
Foto: AFP

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