Tremendo elogio a Fabián Bustos, DT de Millonarios, desde Perú; respeto y mesura desde la 'U'

El nombre de Fabián Bustos, actual entrenador de Millonarios, ha sido vinculado en la prensa internacional con la dirección técnica de Universitario de Deportes de Perú. El técnico argentino, que lucha actualmente con el 'embajador' para conseguir uno de los últimos cupos a los 'play-offs' de la Liga BetPlay I-2026, fue campeón con el club peruano y es muy querido y recordado.

Si bien los 'cremas' están en la búsqueda de un director técnico, desde la directiva de la institución limeña dejaron muy claros los puntos. Le propinaron tremendos elogios a Bustos, pero a su vez pidieron respeto y mucha mesura.

Fabián Bustos, DT de Millonarios. COLPRENSA.

"Fabián no está en discusión que es un tremendo técnico, lo queremos mucho aquí en Universitario, es nuestro técnico bicampeón del centenario, nada menos, pero respetamos que Fabián hoy tenga una relación contractual y deportiva con Millonarios, por lo cual no correspondería poder emitir un juicios sobre algún proceso de negociación, porque en realidad estamos respetando el profesionalismo que tiene Fabián. Hoy tiene un equipo al cual él se debe y no tenemos mayores comentarios sobre esa relación o una eventual llegada a nuestra institución", esas fueron las declaraciones de Franco Velazco, administrador deportivo de Universitario de Deportes, en conferencia de prensa.



A renglón seguido, Velazco complementó que "el fútbol te da muchas oportunidades, son relaciones contractuales que se pueden conversar. No tenemos que hacer un 'checklist' en donde solo tenemos que contratar entrenadores libres, así como nosotros vivimos de resultados, los entrenadores también lo hacen, muchas veces los resultados precipitan algún proceso de negociación”.

Publicidad

De otro lado, en el diario 'Líbero' de Perú precisaron que "el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, dejó claro que Fabián Bustos es y seguirá siendo el técnico del club colombiano. Además, afirmó que no tiene conocimiento de algún interés por parte de Universitario de Deportes".



¿Cuándo juega Millonarios en la Liga BetPlay I-2026?

El conjunto azul de la capital de la República juega este domingo 3 de mayo, visitando en la ciudad de Valledupar a Alianza FC. Los dirigidos por Fabián Bustos suman 25 puntos y se ubican en la undécima casilla. Deben ganarle a los 'vallenatos' para llegar a los 28 enteros, y además necesita que Medellín y Deportivo Cali no ganen sus respectivos partidos para asegurar su cupo entre los ocho.