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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tremendo elogio a Fabián Bustos, DT de Millonarios, desde Perú; respeto y mesura desde la 'U'

Tremendo elogio a Fabián Bustos, DT de Millonarios, desde Perú; respeto y mesura desde la 'U'

Fabián Bustos, técnico de Millonarios, es recordado con mucho cariño en Universitario de Deportes Perú, club que paso está en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de may, 2026
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Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Fabián Bustos, director técnico de Millonarios.
Foto: Colprensa

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