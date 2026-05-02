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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez se cotiza; los tres poderosos equipos que lo tienen en la mira

Luis Javier Suárez se cotiza; los tres poderosos equipos que lo tienen en la mira

El samario ha tenido una gran temporada con Sporting Lisboa y eso ha llevado a que esté en el radar de varios clubes de cara al próximo mercado de pases. Conozca los equipos que están detrás de Luis Javier Suárez.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 2 de may, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Getty

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