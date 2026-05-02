Luis Javier Suárez se cotiza; los tres poderosos equipos que lo tienen en la mira

El 'temporadón' que está haciendo Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa lo tiene bien posicionado como uno de los futbolistas más 'apetecidos' de cara al mercado de transferencias que se avecina. Su olfato goleador con los 'leones' no sólo en el fútbol portugués, sino también en la vitrina de la Champions League lo tiene en la mira de varios clubes en Europa y fuera del 'viejo continente'.

Su nivel goleador con el elenco lusitano no ha pasado desapercibido, y en las últimas informaciones que llegan desde la prensa internacional, Suárez Charris tiene varios pretendientes que querrían hacerse con sus servicios deportivos; un par de equipos en Inglaterra, y otro en la millonaria liga de Arabia Saudita.

¿Cuáles son los equipos que pretenden a Luis Javier Suárez?

Luis Javier Suárez celebró gol con Sporting Lisboa frente al Tondela. AFP

De acuerdo con la información suministrada por el 'Diario de Almería', en la Premier League son Arsenal y Liverpool los que siguen muy de cerca la actualidad del oriundo de la ciudad de Santa Marta.



Hay que precisar que Luis Javier ya ha sido vinculado con el conjunto de Anfield, pero ahora ha aparecido el posible interés de los 'gunners'.

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A esa lista de posibles pretendientes se suma el Al Hilal, de los grandes referentes en la Liga de Arabia Saudita y que evalúa constantemente su situación. Recordemos que este campeonato cada vez seduce a las figuras de élite del fútbol mundial, y el samario aparece como una alternativa más que atractiva por su gran presente goleador con Sporting Lisboa.

Por supuesto que Almería, su antiguo club, sigue muy cerca estas posibilidades ya que aún conserva el 10 % de sus derechos en una futura transferencia. El club español vendió al atacante colombiano, de 28 años, al Sporting por una cifra cercana a los 22,1 millones de euros.

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De otro lado, se conoció que el Sporting fijó una cláusula de rescisión de 80 millones de euros para que el equipo que quiera fichar a Suárez Charris.



La actualidad de Luis Javier Suárez

Los números del delantero de la Selección Colombia son extraordinarios en su primera campaña vestido con los colores de Sporting Lisboa. El exAlmería acumula 34 goles en 49 partidos disputados con los 'leones' en todas las competiciones, y a ello adicionarle siete asistencias para un total de 3.983 minutos jugados.

Luis Javier es actualmente el líder del goleo de la Liga de Portugal con 25 'gritos sagrados' y espera extenderlo el lunes en el siguiente reto de su escuadra contra Vitória de Guimarães.