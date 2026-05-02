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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alianza vs Millonarios, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la Liga BetPlay I-2026

Alianza vs Millonarios, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la Liga BetPlay I-2026

Se definen los ocho clasificados a playoffs del primer semestre del fútbol colombiano y Millonarios es uno de los aspirantes a hacerse con un cupo y seguir en carrera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de may, 2026
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Millonarios busca clasificar a cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026
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