Alianza vs Millonarios, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la Liga BetPlay I-2026

Millonarios quiere seguir en carrera en la Liga BetPlay I-2026. Eso sí, el panorama no es nada sencillo. Y es que se ubica en el puesto 11, con 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y siete derrotas, y una diferencia de gol de +8, tras marcar 29 tantos y recibir 21. Razón por la que no depende de sí para hacerse con un lugar entre los ocho, donde solo quedan dos plazas disponibles.

Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali ya están al otro lado y siguen con la ilusión intacta de ser campeones. Mientras que Deportivo Pereira, Boyacá Chicó, Jaguares, Alianza, Cúcuta Deportivo, Fortaleza, Llaneros y Águilas Doradas se despidieron de cualquier posibilidad de clasificar a la siguiente ronda del primer semestre de la Liga.

Así las cosas, quienes lucharán en la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026 para asegurar su presencia en los playoffs son Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios y Atlético Bucaramanga. Allí, las cuentas del club 'embajador' son claras, empezando porque una derrota los dejaría eliminados, pero incluso el empate les podría alcanzar para entrar.

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Programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay con horarios y canales en diferentes cable operadores que emitirán cada encuentro. pic.twitter.com/aafz8ZpWLg — Gustavo Torres (@TorresTavo) May 2, 2026

Si el conjunto capitalino derrota a Alianza, en condición de visitante, tiene que esperar que el 'azucarero' y el 'poderoso' no ganen. Pero si iguala en el estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau, debe esperar por las caídas de Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín, así como también que Atlético Bucaramanga pierda o empate. Por eso, van con calculadora en mano.



Es así como el compromiso entre Alianza y Millonarios se lleva las miradas de más de uno, ya que es un duelo de interés para varios. No se pierda ni un solo detalle porque puede seguirlo, ONLINE, en el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol), y, EN VIVO, este domingo 3 de mayo, desde las 3:30 p.m. (hora de Colombia), por el canal de WIN Sports+ (televisión cerrada).

Millonarios está en la Copa Sudamericana y quiere seguir en carrera en la Liga BetPlay I-2026 AFP

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A qué hora y dónde ver Alianza vs. Millonarios, EN VIVO, por TV

Día: domingo 3 de mayo.

Hora: 3:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Fútbol Armando Maestre Pavajeau.

Jornada: fecha 19.

Transmisión: WIN+.