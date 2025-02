Santiago Silva: "El arquero resalta y destaca, soy consciente del club en el que estoy"

Santiago Silva se erigió bajo los tres palos en el gran triunfo del América de Cali 0-4 sobre Bucaramanga . Además de tener buenas paradas, el golero uruguayo le atajó un penalti a Luciano Pons, al minuto 90, y que de paso sirvió para mantener su pórtico en cero, lo que permitió a los 'diablos rojos' encabezar la tabla de posiciones de la Liga Betplay I-2025.

Precisamente para tocar su buen desempeño contra los 'leopardos', en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', dialogaron con el 'charrúa' y éste se refirió a cómo superó ese debut un poco desafortunado - contra Llaneros- , si bien su equipo se impuso.

Las reflexiones que hace de sus primeros días en Colombia

"Primero que nada estoy contento de estar en el país, de estar en un equipo tan grande como América, muy cómodo, ya lo dije anteriormente, me recibieron espectacular y adaptándome al fútbol colombiano".

Publicidad

¿Ha sentido que vino de menos a más con el América, fue el tema de la pelota y la cancha...?

"No creo que sea tanto el tema de la pelota y de cancha; no me fui nada conforme en el primer partido porque yo no soy de tener ese tipo de rendimiento pero sabía que era cuestión de pasar rápido la página, que simplemente fue una mala tarde, pero suerte de ese partido me fui tranquilo, sí con la bronca del error pero me fui tranquilo de cómo venía tenía trabajando y era cuestión de días para mostrar mi rendimiento, contra Bucaramanga salió una noche redonda, y con ese penal en el minuto 90".

📸 Postales de nuestra goleada 0-4 ante Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini 🔥 pic.twitter.com/LPAbpY4XH4 — América de Cali (@AmericadeCali) February 3, 2025

Publicidad

- Hubo algún mensaje del 'Polilla' Da Silva para afrontar la segunda fecha...

'Polilla' es muy tranquilo y siempre me trasmitió respaldo y confianza. La primera llamada que tuve con él me dijo que era un club muy grande, que la exigencia era muy grande y sabía que la gente a veces ve el primer partido y saca sus propias conclusiones, a medida que me preguntaban trataba de dar tranquilidad; por suerte, el siguiente partido salió todo y no me costó más partido poder adaptarme".

- ¿Tiene a alguien que lo ayude en la parte mental?

"Hoy hay muchos profesionales y psicólogos, estoy trabajando con el psicólogo del club, pero generalmente yo fui mi propio psicólogo. Pero esa tranquilidad en mi persona, soy así, había sabido que solo fue un mal partido, no me fui ni preocupado ni nada, que ese no era yo, el partido no se me dio como se le puede dar a cualquiera, el arquero resalta y destaca, soy consciente de la posición que ocupo y en club que estoy".

Publicidad

- El penalti al minuto 90 contra Bucaramanga...

"Una vez que se confirmó el penal sabía que si lo atajaba era un broche de oro a la noche que había tenido el equipo, y la noche que había tenía yo; era una prueba más, una de fuego. Después necesitaba una noche así, cuando fue el árbitro al VAR rezaba que no fuera penal, porque era el minuto 90, de mantener el arco el cero, los tres puntos no los íbamos a quedar igual; pero cerrar una noche redonda fue espectacular".

Acción de juego entre Bucaramanga y América por la Liga Betplay I-2025. PAUL ELLIS/AFP

Publicidad

¿Ha atajado varios penaltis?

"Por suerte bastante, en Uruguay. Ojalá se me siga dando y siga ayudando al equipo en toda lo que pueda, dar el 200 por ciento por esta camiseta, es lo que apuntamos en América, estar primeros, ganar todo lo posible".

- Espera continuar con el legado de sus compatriotas en el FPC

"Fui a la casa de Adrián Berbia y le hablé de la posibilidad del América, yo sé que le fue muy bien acá; a los uruguayos les ha ido muy bien acá. Espero seguir con esa senda; no es una presión ni una mochila, pero es algo lindo; esperemos seguir ayudándolo".