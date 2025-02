César Farías, DT de Junior, 'cogió con pinzas' el tema Teófilo Gutiérrez: "no sé si es real"

Los últimos días ha sonado fuertemente el rumor de la posible llegada del histórico Teófilo Gutiérrez nuevamente a la capital del Atlántico, pero esta vez no solamente se ve al Junior de Barranquilla , sino al Barranquilla FC, filial del equipo tiburón.

Es justamente porque el rumor cada día se hace más fuerte, que el propio director técnico del Junior, el venezolano César Farías , fue cuestionado por la situación y se le preguntó cómo veía la posible llegada 'del perfume' nuevamente a la capital del Atlántico.

Las primeras palabras de Farías con respecto al tema fue afirmar que todos ven lo de afuera como bueno y como la "solución" a los problemas del equipo, pero no detallan el resto de jugadores de plantilla que tiene el entrenador: “Siempre el que está afuera es el 'salvador', de los buenos jugadores siempre se hablará pero sería desconocer el grupo de 40 que tengo trabajando a diario".

Ya directamente hablando del que supo ser el mejor jugador de Sudamérica en 2014, en su época como jugador de River Plate, el DT de 51 años dijo: “No tenemos información sobre eso, pero es una situación muy normal porque Teófilo ha sido un jugador querido por la gente acá. Teófilo ha tenido un rendimiento alto en épocas pasadas, es un jugador que pasó por la Selección Colombia ".

Una de las palabras que ilusionó a la hinchada costeña fue cuando el ex seleccionador de Bolivia, con pasado en el cuerpo técnico del América de Cali, afirmó que "a quién no le gustaría tener un jugador de esa jerarquía", pero Farías trató de evitar polémicas afirmando también que "los años no pasan solos”.

Teófilo Gutiérrez en un partido con el Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

“Estoy diciendo cosas sin el análisis de si es real o no la posibilidad de que llegue; si él está en las mejores condiciones o no. La historia no se puede dejar de contar pero de ahí a que pueda llegar, no sé. Es como si yo dijera que el ‘Pibe’ Valderrama no es el mejor de la historia. Estaría mintiendo”, sentenció el entrenador venezolano.

Cabe destacar que el Junior de Barranquilla no está pasando por su mejor momento en el inicio de la temporada de la Liga Betplay I-2025, consiguiendo sumar apenas 2 puntos de seis posibles, producto de sus enfrentamientos contra el Deportivo Cali y Águilas Doradas, por la fecha 1 y 2, respectivamente.

El próximo juego de los 'tiburones' será el clásico costeño contra el Unión Magdalena, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, el próximo sábado 8 de febrero.