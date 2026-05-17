Sebastián Guzmán se pronunció; "no quise insinuar o acusar a Nacional de buscar ayudas externas"

Luego de la derrota 0-1 del Tolima con Atlético Nacional, la rueda de prensa del equipo 'pijao' tuvo unas declaraciones que generaron controversia por parte de Sebastián Guzmán, que retumbaron en el elenco antioqueño y causaron molestar en su hinchada, sabiendo de su pasado con los 'verdolagas'.

"No lo podemos controlar nosotros, incluso le digo, sabía que esto iba a pasar, yo vengo de allá y sé como es, lastimosamente son cosas no nos incumben, no se puede mencionar más por lo que ya saben, pero confío en mis compañeros y podemos darle vuelta", fueron las palabras del mediocampista que fueron polémicas.



Las disculpas de Sebastián Guzmán

Quiero expresar mis disculpas al club Atlético Nacional, su hinchada y a todas las personas que pudieron sentirse afectados o malinterpretar mis palabras en la rueda de prensa.

En ningún momento quise insinuar o acusar al club de buscar ayudas externas. Mis declaraciones hicieron referencia al peso e historia que tiene una institución tan grande como Atlético Nacional dentro del fútbol colombiano, algo que naturalmente genera presión e impacto en muchos aspectos del juego, incluido el arbitral, como suele suceder en el fútbol en diferentes contextos.

Respeto profundamente a Atlético Nacional, a su institución, jugadores, cuerpo técnico e hinchada, un club al que le tengo agradecimiento por la etapa que viví allí y por todo lo aprendido durante mi paso por la institución.



Reitero que jamás fue mi intención generar polémica ni poner en duda la transparencia de nadie. Soy un jugador que vive el fútbol con pasión y en medio de las emociones del momento mis palabras pudieron interpretarse de una manera diferente a la que realmente quería expresar.

Publicidad

Gracias a todos por el apoyo y la comprensión.

Cabe recordar que Sebastián Guzmán jugó en Atlético Nacional entre 2024 y 2025, y en su palmarés con los 'verdolagas' está una Copa BetPlay, Liga BetPlay y Superliga BetPlay.

Publicidad

A pesar de sus disculpas, en Deportes Tolima sí quedaron frustrados por la actuación del árbitro central Andrés Rojas, en especial por la expulsión de Anderson Angulo, al minuto 30 del compromiso, por una doble tarjeta amarilla, tras una barrida para quitarle la pelota a Juan Manuel Rengifo.

De hecho, el técnico de los 'pijaos', Lucas González, no dudó en apuntar directamente contra el juez bogotano en rueda de prensa, también por el manejo que le dio al duelo disputado en la noche de sábado en el Manuel Murillo Toro.

