Einer Rubio se lució en la etapa 9 del Giro de Italia 2026; protagonista desde el inicio

Einer Rubio confirmó que correrá las tres grandes en el 2026 y, por eso, está decidido a dejar huella en cada una de ellas. Esta historia inició con el Giro de Italia, conformando la nómina del Movistar Team, junto con Enric Mas, que es el líder de escuadra para esta carrera, Orluis Aular, Iván García Cortina, Juan Pedro López, Lorenzo Milesi, Nelson Oliveira y Javier Romo.

Allí, fue con la intención de ganar una etapa. Razón por la que no se ha quedado quieto y lo ha intentado en las jornadas que cuentan con montaña, que es el perfil que más lo beneficia y favorece. Prueba de ello fue lo ocurrido el pasado 13 de mayo, en el marco de la quinta fracción, cuando se fue en la fuga y hasta ganó el KOM Sprint (3) Prestieri (27 km).

Ahora, este domingo 17 de mayo, cuando se bajó el telón de esta semana de la 'corsa rosa', con la etapa 9, Einer Rubio volvió a hacer de las suyas. Desde el inicio, se la jugó e hizo parte de la fuga del día, de la mano de otros siete corredores. A lo largo del trayecto, se le vio al boyacense haciendo relevos con el fin de no ser alcanzados por el pelotón e ir por la victoria.

¿Quiénes hicieron parte de la fuga en la etapa 9 del Giro de Italia 2026?

Jonas Geens (Alpecin - Premier Tech).

Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber).

Lorenzo Milesi (Movistar Team).

Einer Rubio (Movistar Team).

Tim Naberman (Team Picnic PostNL).

Mattia Bais (Team Polti VisitMalta).

Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility).

Davide Ballerini (XDS Astana Team).