Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras empate de Santa Fe y 'triunfazo' de Tolima

Este viernes 7 de febrero, la Liga BetPlay le dio inicio a la tercera jornada, con dos encuentros de ‘infarto’, con el empate de Independiente Santa Fe y la victoria del Deportes Tolima.

El primer encuentro de la jornada fue entre Águilas Doradas y el cuadro ‘cardenal’; ambos se encontraron en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro, en un encuentro de mucha dinámica y ‘tensión’.

A pesar de los distintos intentos por parte de ambos equipos, en su intención de sumar de a tres, primó más la estrategia y solidez defensiva, que no dio pie para que las llegadas y acciones en ataque llegaran.

Inicio del tropel en el duelo entre Santa Fe vs. Águilas Doradas, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Es más, la acción más relevante del compromiso sucedió finalizando el partido,cuando Ángelo Rodríguez le cometió una falta a Jean Pineda , provocando un tropel, que terminó en la expulsión del delantero de Santa Fe.

Publicidad

Al final, fue 0-0 en territorio antioqueño.

Minutos después, Tolima se midió con Alianza FC en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el marcador se abrió con un groso error del guardameta ‘pijao’, quien, en salida, se le pasó la pelota y dejó a Misael Martínez frente al arco.

Publicidad

Pero el empate llegó rápido a través de Gonzalo Lencina, quien convirtió en el punto penal. Sn embargo, antes de culminar la primera parte, Luis Miranda decretó el 2-1 parcial a favor de los ibaguereños, que lograron remontar antes del descanso.

Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Alianza FC, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Con el resultado a su favor, Tolima le dio manejo a la segunda parte en el encuentro, manejando la tranquilidad de tener la ventaja y el control.

Justo, en medio del trámite, el cuadro ‘pijao’ encontró el 3-1 final del compromiso, con una anotación de Alex Castro.

Así se jugará la tercera fecha, de la Liga BetPlay I-2025:

Publicidad

Viernes 7 de febrero

Águilas Doradas 0-0 Santa Fe

Tolima 3-2 Alianza FC

Publicidad

Sábado 8 de febrero

Boyacá Chicó vs. Llaneros - 2:00 p.m.

América vs. Pasto - 4:10 p.m.

Unión Magdalena vs. Junior - 6:20 p.m.

Millonarios vs. La Equidad - 8:30 p.m.

Domingo 9 de febrero

Envigado vs. Medellín - 2:00 p.m.

Once Caldas vs. Bucaramanga - 4:10 p.m.

Fortaleza vs. Cali - 6:20 p.m.

Nacional vs. Pereira - 8:30 p.m.

Publicidad

Así va la tabla de posiciones de la fecha 3, en la Liga BetPlay: