El enfrentamiento entre Atlético Nacional y Once Caldas tuvo un nuevo capítulo, esta vez con un nuevo empate, 0-0 en el estadio Palogrande, días después del triunfo en penales del 'Blanco Blanco' en las semifinales de la Copa BetPlay. Y en la rueda de prensa hubo tensión entre Edwin Cardona, Lucas González y algunos de los periodistas, algo que es viral en redes sociales, este domingo.

Una de las comunicadoras presentes en el recinto le preguntó lo siguiente a los miembros del cuadro 'verdolaga': "Cuarto partido que enfrenta al Once Caldas y su equipo no pudo superarlo para llevarse la victoria, ¿el rival supo leer las debilidades de su equipo para llevarse esos resultados?".

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Ante eso, Edwin Cardona se mostró enojado por el cuestionamiento y declaró lo siguiente: “me voy a meter en la pregunta que hiciste porque me parece una falta de respeto, te lo digo con cariño y respeto, porque no jugamos solos, estamos enfrentando a Once Caldas, ellos tampoco han podido ganarnos, no tenemos que ganar todo el partido, ningún equipo gana todos, uno sale a jugar y ganar, a veces se pierde. Hemos enfrentado a un gran rival".

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Seguido a eso, el '10' de Atlético Nacional, agregó que su molestia es porque "yo soy jugador y nos duele que no podemos ganar, no, ellos tampoco han podido ganar. Hablaban de la defensa y hoy no nos hicieron, hoy tuvimos más opciones de gol. Es una crítica que siempre a nosotros, a Nacional, lo entendemos porque estamos en el club más grande de Colombia, con todo respeto a todos los equipos, pero me duele que digan eso por mis compañeros".



Para cerrar, Edwin Cardona no dudó en darle crédito a Once Caldas, especialmente porque "estamos enfrentando un gran rival, por algo está en los cuadrangulares e hizo méritos para estar en la final, y los felicitamos".

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Del lado de Lucas González también se mostró inquieto ante las preguntas de los periodistas en Manizales, y no dudó en mencionar la expulsión de Felipe Marín, que fue polémica y los dejó más de un tiempo con un jugador menos.

"Estoy orgulloso de mis chicos. La diferencia es que jugamos once contra diez casi 60 minutos y, aun así, tuvimos ocasiones más claras de anotar nosotros. El equipo ha defendido muy bien. Proteger el punto no es lo que queremos. Tengo la sensación de que once contra once lo ganábamos nosotros sin ninguna duda", mencionó el DT de Atlético Nacional en rueda de prensa.