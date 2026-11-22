Atlético Nacional manifestó su inconformidad con el arbitraje de Jhon Alexander Ospina en el empate 0-0 frente a Once Caldas, disputado este sábado en el estadio Palogrande de Manizales, en el comienzo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II. A través de un comunicado oficial publicado este domingo 22 de noviembre, el conjunto antioqueño expresó su preocupación por las decisiones tomadas durante el compromiso, especialmente por la expulsión de Felipe Marín, jugada que terminó condicionando el desarrollo del encuentro.

El club 'verdolaga' también presentó cifras sobre las tarjetas rojas recibidas durante los últimos años y puso especial atención en los antecedentes con el árbitro mencionado. "Desde enero de 2021 hemos recibido 76 tarjetas rojas en 383 partidos, una cada cinco encuentros", señaló la institución. Sin embargo, el dato que más llamó la atención de Nacional estuvo relacionado directamente con el juez central del partido contra Once Caldas: "En los 26 partidos que nos ha dirigido el árbitro Jhon Alexander Ospina, la cifra es de 9 expulsiones: una cada 2,8 partidos, un 78% más que con el resto de los árbitros (Fuente: Transfermarkt y BeSoccer Pro)". Además, aseguró: "Somos el equipo al que el juez Ospina le ha sacado más tarjetas rojas".

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La institución también cuestionó directamente la decisión que dejó a Felipe Marín fuera del compromiso, teniendo en cuenta que la acción fue revisada por el VAR y, pese a ello, se mantuvo la determinación inicial del árbitro. "La expulsión es inexplicable. El VAR revisó la jugada y, aun así, se mantuvo una decisión que condicionó el partido", expresó Atlético Nacional en su pronunciamiento.

Compartimos la siguiente información. pic.twitter.com/rebyl5SXIp — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 22, 2026

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Ante esta situación, el equipo antioqueño hizo una solicitud formal a las autoridades del fútbol colombiano para que revisen lo ocurrido en Manizales. "Solicitamos respetuosamente a la Federación Colombiana de Fútbol y a su Comisión Arbitral Nacional que revisen este encuentro, hagan públicos los audios del VAR de las jugadas determinantes y garanticen, en esta fase final, designaciones con criterios técnicos claros y verificables", indicó el comunicado.



Finalmente, Nacional extendió su llamado a la Dimayor, como organizadora del campeonato, para que también participe en esta petición. El club cerró su mensaje reiterando que continuará compitiendo en los cuadrangulares, pero insistió en la necesidad de contar con garantías arbitrales: "Seguiremos compitiendo con la convicción de siempre y exigiendo garantías para todos".