Tolima, a mantenerse en la cima del grupo B; pero Junior y el resto quieren darle la pelea

No hay descanso en los cuadrangulares de la Liga Betplay II-2024. Este domingo 1 de diciembre se juega una nueva jornada, para más exactitud, es la cuarta fecha y en la misma el Deportes Tolima quiere mantenerse en la cima del grupo B.

Comienzan los juegos de 'vuelta', por decirlo de alguna de manera, y el 'pijao' parte con ventaja, que a la final de la jornada, espera mantenerla para ir encaminando un posible lugar por la estrella de fin de año. Los dirigidos por David González visitan el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, para enfrentar al América que no ha tenido su mejor versión en esta etapa definitiva.

Los 'escarlatas' solo suman un punto en el grupo B y se ubican en el último lugar, si bien el panorama es complicado la fe es lo último que se pierde. América tiene que ganar todo lo resta en juego y además que sus rivales de turno no sumen.

En el Murillo Toro, el 'vinotinto y oro' se quedó con los tres enteros gracias a la anotación de Anderson Angulo, al minuto 70, por lo que ahora le llegó el turno a los 'americanos' de hacer respetar la localía y de dañarle un poco el andar a los de Ibagué. Recordemos que Tolima suma 7 puntos y un nuevo triunfo lo dejaría bastante encarrilado.

A las 4:00 de la tarde, de este domingo 1 de diciembre, rodará el balón en el estadio Pascual Guerrero.

Segundo 'round' entre Junior y Once Caldas

El 2-2 entre manizaleños y barranquilleros quedó atrás y ahora toda la atención se la lleva el juego en el Metropolitano, de este domingo.Junior recibe al Once Caldas con la única finalidad de no perderle la pisada al Tolima en pro de seguir soñando con la estrella.

Los entrenados por César Farías suman cuatro puntos y son segundos del grupo, mientras que el 'blanco-blanco' suma tres unidades y es tercero, por lo que no hay margen de error para el 'tiburón'. La victoria es el único camino para el elenco barranquillero que espera contar con el apoyo de sus hinchas en las tribunas del 'Coloso de la Ciudadela'. De otro lado, el 'rojiblanco' no pierde hace siete partidos como local (seis de Liga y uno de Copa Betplay).

Por su parte, Once Caldas, liderado por su goleador Dayro Moreno , no le quiere poner las cosas sencillas al Junior y quiere propinar un 'golpe sobre la mesa', plantear un partido inteligente, y por qué no, quedarse con los enteros en juego. En el duelo en el Palogrande, los de Hernán Darío Herrera, supieron causar estragos por los laterales al 'tiburón', plan que esperan volver a implementar con éxito.

Así las cosas, todo está servido para un buen partido entre Junior y Once Caldas, a partir de las 6:30 de la tarde.