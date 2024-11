Tolima vs. América: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la liga Betplay2024-II

En la noche de este miércoles 27 de noviembre, Deportes Tolima recibirá al América de Cali en un duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-II. El grupo está conformado por los dos clubes antes mencionados, Junior de Barranquilla y Once Caldas .

Hora y dónde ver Deportes Tolima versus América de Cali por los cuadrangulares de la Liga BetPlay:

El importante duelo tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a las 6:30 p. m. hora de Colombia, y podrá disfrutarlo por la señal exclusiva de Win Sports. Este partido, que enfrenta a dos equipos con realidades totalmente opuestas en el grupo B, podría sentenciar las opciones del América de Cali o terminar de consolidar a Deportes Tolima como líder del grupo y como el más optado para clasificar a la gran final.

Mientras que los tolimenses gozan de ser líderes en solitario, superando por una décima al Junior de Barranquilla, los vallecaucanos no han logrado reencontrarse con el mejor juego mostrado en el 'todos contra todos' y se ubican en lo más bajo de la tabla del grupo, sumando solo un punto en dos encuentros.

Acción de juego entre Tolima y Junior, por la Liga BetPlay Foto: Colprensa

Deportes Tolima necesita ganar para alejarse de su perseguidor, el Junior, y depender de sí mismo en busca de su clasificación; por su parte, América de Cali está en la obligación de ganar y esperar que los otros resultados se le den para no alejarse de la posibilidad de jugar la final.

Con respecto a la actualidad de ambos equipos, Tolima derrotó por la mínima al Junior en Ibagué, logrando sumar cuatro puntos. Por el otro lado, América de Cali no logró pasar del empate a uno frente a Once Caldas el pasado domingo 24 de noviembre, a pesar de disputar dicho partido en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Por lo tanto, aunque matemáticamente todavía tiene posibilidades, la mayoría ya lo dan como eliminado. En caso de no conseguir una victoria como visitante en la tercera fecha, sus opciones matemáticas ya serían nulas.

Acción de juego en el duelo entre América vs. Once Caldas, por la Liga BetPlay. Foto: X de América.