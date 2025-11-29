Miguel Borja salió, pero River Plate apunta a otro colombiano de cara a 2026

River Plate tuvo un 2025 para el olvido bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, quien en su segundo ciclo al mando de la ‘banda cruzada’ ha recibido múltiples críticas debido al irregular rendimiento del equipo. El club, que en años recientes había sido protagonista en el ámbito continental, ahora ve comprometida su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores, un golpe significativo para su proyecto deportivo.

Días después de la eliminación en los octavos de final del campeonato argentino frente a Racing, el conjunto ‘millonario’ confirmó las salidas de varios futbolistas, entre ellos el delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quien perdió protagonismo desde la llegada del ‘Muñeco’. A la partida del ‘Colibrí’ se suman las de Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio ‘Nacho’ Fernández y Gonzalo ‘Pity’ Martínez, referentes que marcaron una etapa dorada en el club, pero que ahora dejan vacantes importantes en la plantilla.

¿River Plate tiene en la mira a colombiano?

Julián Millán, defensor colombiano que milita en Nacional de Uruguay. AFP

En las últimas horas se conoció que Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, actuales futbolistas del plantel millonario, podrían contar con la llegada de un nuevo compatriota que milita en el fútbol uruguayo.



Según información del periodista argentino Sebastián Srur, River Plate tiene en el radar al zaguero central colombiano Julián Millán, defensor de 27 años que actualmente juega en Nacional de Montevideo. El comunicador escribió en su cuenta de X:

“ATENTOS #River! Anoten a Julian Millan, central de Nacional de Uruguay. Es colombiano 1,90. Es zurdo pero juega en los dos lados. 27 años”.

La posibilidad de su fichaje se analiza teniendo en cuenta que River buscará reforzar su línea defensiva en 2026. Millán es uno de los centrales más destacados del fútbol uruguayo y cuenta con continuidad, solidez en el juego aéreo y buena salida con el balón, características que se ajustan al perfil que busca el cuerpo técnico.

El contrato del colombiano con el ‘bolso’ vence en diciembre de 2027, mientras que su valor en el mercado, según cifras de Transfermarkt, es de 1,7 millones de euros, una cifra accesible para el conjunto de Núñez si decide avanzar en la negociación.



Números de Julián Millán

En la presente temporada con Nacional, el vallecaucano ha disputado 45 partidos en todas las competiciones, registrando cuatro goles y dos asistencias.

Millán debutó profesionalmente en 2016 con Cortuluá - hoy Internacional de Palmira -, donde jugó hasta 2022, con cesiones en Llaneros y Patriotas Boyacá. Entre 2023 y 2024 vistió la camiseta de Independiente Santa Fe antes de dar el salto al balompié ‘charrúa’, donde hoy es uno de los defensores más destacados.