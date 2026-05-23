"Un gran orgullo por haber representado a Millonarios, a la hinchada le digo gracias"

Hace un par de horas, una de las principales figuras de Millonarios se despidió del equipo 'embajador', tras emprender vuelo hacia territorio europeo para sellar su paso rumbo al FC Lugano.

Se trata de Beckam Castro, una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano y que ahora, tras varias temporadas en el equipo azul, emigró al 'viejo continente'. No obstante, antes de cerrar este ciclo en su carrera, decidió dejarle un emotivo mensaje a la institución capitalina.

"Hoy me toca escribir unas palabras que jamás imaginé decir. Después de 6 años defendiendo estos colores, llega el momento de cerrar una etapa que marcó mi vida para siempre. Desde el primer día que llegué al club entendí lo que significa vestir esta camiseta. Aquí crecí como jugador, pero sobre todo como persona. Viví momentos inolvidables, aprendizajes, sacrificios, alegrías y también dificultades que me hicieron más fuerte", indicó de entrada el extremo de 22 años.

Sumado a eso, Beckham recordó sus números y estadísticas, dejando claro que no se fue sin pena ni gloria del equipo ‘embajador’; por el contrario, aunque no se logró consolidar al cien por ciento, sí fue uno de los jugadores determinantes en el ataque ‘albiazul’, siempre que estuvo en el terreno de juego.



“Me voy orgulloso de haber dejado todo por este escudo. Fueron 109 partidos vistiendo de azul, momentos inolvidables, celebrados con el alma y sueños cumplidos. Me llevo la satisfacción de haber anotado 21 goles, 9 asistencias y, sobre todo, de haber ayudado a construir momentos históricos para esta institución. A la hinchada, infinitas gracias por el cariño, por el apoyo en cada partido, en los buenos y los malos momentos, y por hacerme sentir parte de esta gran familia. Llevaré siempre conmigo cada aplauso, cada emoción y cada instante vivido en El Campín". agregó el futbolista colombiano.

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Por último, Beckam recordó los títulos obtenidos con el conjunto capitalino, que dejarán su nombre por siempre en la historia de Millonarios: “Tuve el privilegio de levantar 2 títulos inolvidables: la Liga 2023 y la Superliga 2024, campeonatos que quedarán para siempre en mi corazón, porque representar a Millonarios y celebrar junto a esta hinchada fue algo que soñé desde niño”.