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¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO POR TV, Millonarios vs. Boyacá Chicó, en Copa BetPlay?

Este sábado, Millonarios volverá a tener acción en la Copa, enfrentando a los 'ajedrezados' por la cuarta jornada del grupo B. Aquí los detalles del juego.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de may, 2026
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Millonarios venció a Patriotas, por la fecha 2 de la Copa BetPlay 2026

Este sábado 23 de Mayo, Millonarios enfrentará a Boyacá Chicó por el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Copa BetPlay, en el grupo B.

Cabe destacar que el conjunto 'embajador' se encuentra en la segunda casilla, con puntaje perfecto, tras sumar seis puntos de seis posibles en sus dos apariciones.

¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO, Millonarios vs. Boyacá Chicó, por Copa?

El cuadro azul volverá a la acción este sábado, enfrentando al conjunto 'ajedrezado', por la cuarta jornada en la Copa BetPlay.

El duelo, que está programado para las 3:00 p.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de canal cerrado.

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