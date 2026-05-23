¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO POR TV, Millonarios vs. Boyacá Chicó, en Copa BetPlay?

Este sábado 23 de Mayo, Millonarios enfrentará a Boyacá Chicó por el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Copa BetPlay, en el grupo B.

Cabe destacar que el conjunto 'embajador' se encuentra en la segunda casilla, con puntaje perfecto, tras sumar seis puntos de seis posibles en sus dos apariciones.

¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO, Millonarios vs. Boyacá Chicó, por Copa?

El cuadro azul volverá a la acción este sábado, enfrentando al conjunto 'ajedrezado', por la cuarta jornada en la Copa BetPlay.



El duelo, que está programado para las 3:00 p.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de canal cerrado.