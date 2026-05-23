¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 14?

Thymen Arensman mantuvo un ritmo moderado en los últimos metros de la etapa 14 para terminar en sexta posición, y ahora ocupa el cuarto puesto en la clasificación general del Giro de Italia 2026.

En una jornada de intenso calor sobre el sillín, el neerlandés cruzó la línea de meta a un minuto y 23 segundos del ganador en solitario de la etapa, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike). Arensman se encuentra ahora a 3:03 del nuevo líder de la carrera, mientras el Giro se acerca a su último día de descanso.

El equipo Netcompany INEOS trabajó duro para apoyar tanto a Arensman como a Egan Bernal a lo largo de una exigente prueba de 133 km, que contó con cinco ascensos categorizados.

Tras el ataque inicial de Vingegaard a 4,6 km de la meta, Bernal ayudó a marcar el ritmo a su compañero de equipo antes de acabar finalmente décimo en la cima de la subida a La Pila. Ese resultado aupó al campeón colombiano dos puestos hasta la 12.ª posición de la general.



La carrera se reanuda el domingo con una etapa que probablemente se decidirá al sprint, antes del último día de descanso del lunes.

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Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 14

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1.Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 20’ 56:08:41

2. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) – 2:26

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – 2:50

4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) – 3:03

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5. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 3:43

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) – 4:22

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7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) – 4:46

8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) – 5:22

9. Derek Gee-West (Lidl - Trek) – 5:41

10. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) – 6:13

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11. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) – 6:58

12. Egan Bernal (Netcompany INEOS) – 7:30