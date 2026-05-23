Conmovedor mensaje de la mamá de James Rodríguez; "siempre de pie, admiro su valentía"

En las últimas horas se ha hablado mucho de James Rodríguez, quien apareció el jueves en una serie de Netflix en la que se han revelado detalles de diferentes momentos de su carrera deportiva y sacando a la luz vivencias que tuvo en clubes como Banfield, Real Madrid y Bayern Múnich y hasta Al Rayyan, de Catar, entre otros.

Además de la presencia de sus declaraciones en diferentes medios de nuestro país y de diferentes latitudes del mundo, de las reacciones que se dieron en las redes sociales de parte de los aficionados al fútbol; también la que dejó un mensaje sentimental fue María del Pilar Rubio, la mamá del '10' de la Selección Colombia.

"Alguien me preguntó que sentía al ver la serie, no pude hablar porque se me salieron las lágrimas y se me corto la voz, la verdad los últimos meses no han sido para nada fáciles, es más da para otra serie. Pero vamos hablar de esta, uno normaliza verlo ahí en casa, siendo padre, hijo, amigo, sobrino, jefe, en fin todas las facetas del ser humano, DIOS ha sido generoso con nuestras vidas, pero viendo la serie y retomando todo lo que ha hecho, todo lo que ha superado, lo que ha pasado, sus decisiones malas o buenas, pero siempre de pie con una resiliencia absoluta, se me infla el corazón", escribió la progenitora de Rodríguez Rubio en una historia de instagram.

María del Pilar complementó y apuntó que "si de algo estoy completamente orgullosa es del gran ser humano que es, admiro la valentía con la que has enfrentado la vida, solo me queda decirte gracias por todo hijo te amo con mi alma, y acá vamos a estar siempre para ti".



Hay que recordar que Rubio fue la principal impulsora en los inicios de James en los inicios de su carrera deportiva y siempre ha estado al lado suyo, en medio de los pasos por diferentes equipos del mundo.

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De otra parte, James Rodríguez ya realizó durante la presente semana entrenamientos con el cuerpo técnico de la Selección Colombia, pensando ya en el Mundial 2026 y luego de cerrar un corto ciclo corto con el Minnesota United en la MLS.