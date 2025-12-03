Síguenos en:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal y la asistencia que valió un título: Flamengo campeón del Brasileirao

Jorge Carrascal y la asistencia que valió un título: Flamengo campeón del Brasileirao

Este miércoles el Flamengo le ganó 1-0 al Ceará, con una asistencia magistral del colombiano Jorge Carrascal para gol de Samuel Lino. Un trofeo más para el cartagenero con el 'mengao'.

Por: EFE
Actualizado: 3 de dic, 2025
Jorge Carrascal, jugador colombiano, en un partido de Flamengo por la Copa Libertadores 2025
Jorge Carrascal, jugador colombiano, en un partido de Flamengo por la Copa Libertadores 2025
AFP

