Tolima es finalista de la Liga BetPlay 2025-II, tras empate 0-0 contra Bucaramanga

Deportes Tolima empató 0-0 con el Atlético Bucaramanga este miércoles 3 de diciembre, y con eso aseguró su cupo como finalista de la Liga BetPlay 2025-II.

En puntos y por el punto invisible, el equipo 'pijao' dirigido por Lucas González es inalcanzable y consiguió el paso a la disputa por el título, a falta de la fecha 6 de los cuadrangulares del segundo semestre del fútbol colombiano.

En el estadio Américo Montanini la fiesta la armaron los hinchas leopardos, para buscar una chance de más de seguir con vida pensando en una eventual final de la Liga BetPlay 2025-II. Sin embargo, los goles nunca llegaron, se tuvieron que conformar con un pálido 0-0, que beneficaba a los visitantes.

La buena campaña del Deportes Tolima en este grupo B de los cuadrangulares finales del segundo semestre del fútbol colombiano, de la mano del técnico Lucas González, sumado al punto invisible que consiguieron en el 'todos contra todos', confirmó la presencia de los de Ibagué, de forma anticipada, en la disputa por el título.



A pesar del empuje de la hinchada, de los jugadores del Bucaramanga buscando de pelota quieta, con juego asociativo y hasta con remates de media distancia, el gol que rompiera el cero y diera ilusión no llegó.

Tolima y Bucaramanga se enfrentaron en la segunda fecha del grupo B de cuadrangulares. X de @ABucaramanga

Con eso, el grupo B de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II quedó definido, a falta de una fecha, por lo que ahora el Tolima se enfocará en prepararse para buscar el trofeo, y también esperando cuál será su rival, que saldrá del grupo A.

Ficha técnica de Bucaramanga vs Tolima, por Liga BetPlay 2025-II:

Alineaciones

Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Jefferson Mena, Carlos Romaña, Carlos Henao, Carlos de Las Salas; Leonardo Flores, Aldair Alzáte, Fabián Sambueza; Juan Camilo Mosquera, Neyder Moreno y Luciano Pons.

DT: Leonel Álvarez

Deportes Tolima: Netop Volpi; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira, Jersson González; Kevin Pérez, Mauricio González y Adrián Parra.

DT: Lucas González

Estadio: Américo Montanini (Bucaramanga)

Árbitro: Andrés Rojas

Partido de la fecha 5 del grupo B de cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II