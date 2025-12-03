Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tolima es finalista de la Liga BetPlay 2025-II, tras empate 0-0 contra Bucaramanga

Tolima es finalista de la Liga BetPlay 2025-II, tras empate 0-0 contra Bucaramanga

Este miércoles el Deportes Tolima acabó con el grupo B y consiguió el cupo a la final del segundo semestre del fútbol colombiano. Ahora espera rival, a falta de una fecha de cuadrangulares.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de dic, 2025
Bucaramanga vs Tolima
Bucaramanga vs Tolima - Foto:
Deportes Tolima

