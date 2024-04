Víctor Cantillo, de Junior, y su respuesta a los periodistas deportivos: "¡Sí sabemos las reglas!"

Millonarios venció 3-2 a Junior de Barranquilla, en el estadio El Campín, el miércoles pasado en un compromiso marcado por un polémico arbitrajede Jorge Duarte. La discusión principal se presentó en la jugada previa al primer gol de los 'embajadores', que llegó por intermedio de Leonardo Castro,cuando se dio una falta del delantero sobre Edwin Herrera. Tras la anotación, varios jugadores de los 'tiburones' rodearon al juez central y se notó que le pidieron que revisara el VAR.

Ante esto, de inmediato llegaron las críticas en redes sociales y en medios de prensa para los futbolistas de Junior por desconocimiento de las reglas de juego.

Precisamente ese fue uno de los temas que trató Víctor Cantillo, volante de los barranquilleros, en unas declaraciones posteriores al compromiso de la fecha 17 de la Liga I 2024 del fútbol colombiano.

"Un periodista dijo que nosotros teníamos que estudiar, que porqué no sabemos las reglas del VAR. Cuando hay un tiro de esquina lógicamente cambia la jugada y ya no se puede hacer nada, lo que estábamos reclamando era la jugada de antes, que el línea le estaba diciendo al juez que había una falta clara. Eso es lo que nosotros reclamamos, que él (Jorge Duarte) por no querer hacer nada, siguió la jugada y ahí nos convierten el gol; pero ahí Junior sabía que no podíamos hacer nada", explicó Cantillo inicialmente en contacto con los medios.

El exjugador de Corinthians, de Brasil, también añadió que "él (el árbitro Jorge Duarte) quiso seguir el partido, pero nosotros estábamos un poco inconformes con la decisió. Creemos nosotros que nos están cobrando un gol de Pereira allá, que no es culpa de nosotros, nosotros no somos árbitros; somos jugadores. El árbitro decidió dar un gol y desde ahí empezaron a cobrar ese gol contra Tolima, recuerdo dos o tres jugadas claras, que no nos dan. Y bueno, nuevamente creo que son injustos con nosotros, porque vinimos aquí (a El Campín) a jugarnos la clasificación".

Acción de juego entre Millonarios vs. Junior, por la fecha 17 de la Liga Betplay I-2024. @MillosFCoficial

¿Cuándo juega Junior?

En la fecha 18 de la Liga Betplay I 2024, Junior jugará este sábado 20 de abril frente a Once Caldas, en el estadio Metropolitano. Será a las 6:10 p.m. y resulta fundamental para las asipraciones de clasificación de los dirigidos por Arturo Reyes.