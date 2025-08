Voz oficial de Nacional luego de ataque a bus en Cúcuta, en medio del susto; "es algo que duele"

Las acciones del fútbol colombiano están programadas este miércoles para la Copa BetPlay 2025, siendo Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional el juego más atractivo, sin embargo, antes de que rodara la pelota se presentó un lamentable hecho. El bus que transportaba a los jugadores 'verdolagas' al estadio General Santander fue atacado por hinchas 'motilones', quienes lanzaron piedras y ladrillos. Minutos más tarde, una voz oficial del conjunto paisa que se mostró triste por lo acontecido.

Se trata de Javier Gandolfi, entrenador de Atlético Nacional, quien habló brevemente 'WIN Sports', el canal encargado de transmitir los encuentros. El argentino se notó 'bajo de nota' y afectado por el suceso a las afueras del máximo recinto de los nortesantandereanos.

"No fue una llegada a lo que estamos acostumbrados, recibimos agresión de la hinchada de Cúcuta, el cual afectó las instalaciones del micro, cuatro o cinco ventanas, golpeando a dos o tres jugadores y con mucho vidrio en el cuerpo de varios más. La realidad es que duele pasar por esa situación hoy en día, los partidos se tienen que jugar dentro de la cancha, lastimosamente no fue el recibimiento no fue el que esperábamos", fue la opinión y las palabras de Gandolfi.

Alfredo Morelos afectado en el ataque al bus de Nacional @nacionaloficial / pantallazo de X

De manera preliminar se dio a conocer que el futbolista más afectado fue Alfredo Morelos, delantero goleador de los antioqueños. Pese a eso, la Dimayor decidió no cambiar y mantener la hora de juego para las 4:00 p.m. (hora Colombia). Cabe recordar, que, este encuentro es válido por la vuelta de los play offs de la Copa Colombia y que de momento Nacional está arriba en la seria por un marcador de 1-0, tras el solitario gol de Juan Manuel Zapata en el Atanasio Girardot.

La última vez que un equipo fue agredido por una hinchada fue Millonarios en su visita al Unión Magdalena en Santa Marta. En esa ocasión, el afectado fue el arquero Iván Arboleda, quien en la actualidad ya no milita en el conjunto 'azul'.